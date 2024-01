Bürgerärger in Gelsenkirchen: Gelbe Tonnen immer noch voll

Gelsenkirchen Noch immer beschweren sich Bürger über nicht geleerte gelbe Tonnen. Trotz überarbeiteten Abfallkalenders. Steckt ein neues Problem dahinter?

Vier Tage ist es her, da meldete Gelsendienste die erfolgreiche Fehlerbehebung des durcheinander geratenen Abfallkalenders. Dennoch häufen sich jetzt in Gelsenkirchen Beschwerden über ausgebliebene Leerungen der gelben Tonne durch den Entsorger Remondis, die sozialen Medien, beispielsweise Facebook, sind voll davon.

Sind die Menschen einfach zu ungeduldig, bis ihre Straßen endlich wieder angefahren werden, oder steckt ein neues Problem hinter den Beschwerden?

Remondis: Keine operativen Probleme in Gelsenkirchen bei Leerung der gelben Tonne

Remondis-Sprecher Michael Schneider, selbst in Gelsenkirchen-Buer beheimatet, sagte auf Nachfrage, dass es derzeit keine „operativen Probleme“ mit der wieder angelaufenen Leerung der gelben Tonnen in Gelsenkirchen gebe. Gemäß dem überarbeiteten Kalender würden die einzelnen Straßen angefahren. Und: „Der aktualisierte Kalender mit den neuen Terminen lässt sich über das Internet als PDF ausdrucken.“

Schneider machte aber auch deutlich, dass es bei einer Gesamtzahl von rund 1400 Straßen Zeit brauche, bis alle stehengebliebenen vollen Tonnen wieder angefahren und geleert würden. Möglicherweise sei die Wartezeit bis zum neuen Leerungstermin auf die Beschwerden zurückzuführen. Bei Fragen zur gelben Tonne ist Remondis unter der kostenlosen Servicenummer 0800 122 3255 oder per E-Mail an die Adresse dispo-gelsenkirchen@remondis.de zu erreichen.

Gelsendienste-Sprecher Tobias Heyne konnte auf die Eingangsfrage keine konkrete Antwort geben. Seine Recherche bei den Service-Teams hat demnach ergeben, „dass die Anrufe und E-Mails zum Thema ‚Gelbe Tonne‘ seit Beginn dieser Woche deutlich zurückgegangen sind“.

Neuer Abfallkalender zeigt späte Leerung der gelben Tonnen an – Hohenfriedberger Straße erst Ende Januar

Die Remondis-Hotline hat nach Leserangaben derzeit offenbar viel zu tun. Wie uns ein Betroffener aus Ückendorf zu Wochenbeginn mitteilte, „warten wir in unserer Neubausiedlung Hohenfriedberger Straße seit 23 Tagen – also seit dem 21. Dezember – auf die Abholung der gelben Tonnen.“ Auch am sogenannten neuen Regeltermin habe man vergebens auf die Leerung gewartet. Folge: „Bei uns stapelt sich nun der Müll, beziehungsweise fliegt der Abfall durch die Straße.“ Und am Servicetelefon hänge man in der Warteschleife, um am Ende aus der Leitung geworfen zu werden.

Mit dem überarbeiteten Abfallkalender scheint tatsächlich eine längere Wartezeit einherzugehen, bis der normale Rhythmus wieder erreicht wird. Laut neuem Abfallkalender soll die Leerung der gelben Tonne an der Hohenfriedberger Straße erst am 25. Januar erfolgen.

Die Abfuhrtermine für die gelbe Tonne im digitalen Abfallkalender und der City-App Gelsenkirchen sind nach Angaben von Gelsendienste für alle Straßen im Stadtgebiet überprüft und bei Bedarf angepasst worden. Auch die Daten für den Benachrichtigungsservice per E-Mail oder Push-Nachricht sowie das Kalender-Abonnement sind entsprechend aktualisiert worden. Ein Übertragungsfehler hatte zunächst dazu geführt, dass die neuen Abfuhrtermine für 2024 sich nur zum Teil im Kalender wiederfanden.

Alternativ können sich Bürgerinnen und Bürger auch an Gelsendienste wenden. Das geht per Mail an dispo-gelsenkirchen@remondis.de und telefonisch über die Rufnummer 0209 954 20.

