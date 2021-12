Bürger-Talk Gelsenkirchen: Auf einen Kaffee mit der Polizei

Kurz vor Weihnachten lädt die Gelsenkirchener Polizei zum Small-Talk am Kaffee-Truck ein. Mit dabei am Mittwoch und Donnerstag (22./23. Dezember) ist auch: Polizeipräsidentin Britta Zur.

Gelsenkirchen. Kurz vor Weihnachten lädt die Gelsenkirchener Polizei zum Small-Talk am Kaffee-Truck ein. Mit dabei ist auch: Polizeipräsidentin Britta Zur.

Mit einer Talk-Runde am Kaffee-Truck in der Gelsenkirchener City und in der Bueraner Innenstadt will die Polizei vor Weihnachten noch einmal mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Britta Zur jeweils mittags für eine Stunde vor Ort

Sich Zeit nehmen für die Anliegen der Bürgerschaft, „zuhören, wo der Schuh drückt“, das möchte die Behörde im direkten Austausch mit den Bürgern. „Coffee with a cop“ heißt es daher am Mittwoch, 22. Dezember, von 11 bis 16 Uhr, auf dem Neumarkt in der Altstadt von Gelsenkirchen und am Donnerstag, 23. Dezember, von 10 bis 15 Uhr im Robinenhof, unweit des Marktplatzes in Buer. Auch Polizeipräsidentin Britta Zur nimmt sich Zeit, den einen oder anderen Kaffee mit den Bürgerinnen und Bürgern zu trinken. Sie ist an beiden Tagen jeweils von 12 bis 13 Uhr vor Ort.

Gelsenkirchens Polizeipräsidentin Britta will sich mit Bürgern austauschen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Während dieser Zeit steht ein professioneller „Coffee-Truck“ vor Ort, der Kaffee und andere Heißgetränke zubereitet. Zum Verweilen laden Stehtische ein. Die Polizistinnen und Polizisten aus unterschiedlichen Direktionen nehmen sich Zeit, in einem passenden Ambiente mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

