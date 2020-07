Bueranerin (78) überrascht Einbrecher - Frauen-Trio flüchtet

Gelsenkirchen-Buer. Heimkehr mit Schrecken: Als eine Seniorin aus Gelsenkirchen heimkehrte, nahmen drei Einbrecherinnen Reißaus.

Eine Gelsenkirchener Seniorin hat bei ihrer Heimkehr offenbar drei Einbrecherinnen aufgeschreckt. Das Trio flüchtete, jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise, um die Täterinnen zu fassen.

Beschädigungen an der Wohnungstür festgestellt

Wie die Polizeibehörde mitteilt, kehrte die 78-jährige Gelsenkirchenerin hat nach einem Termin am Montag, 27. Juli, von einem Termin heim - und wurde unangenehm überrascht. Als die Seniorin die Haustür des Mehrfamilienhauses auf der Horster Straße öffnete, stürmten drei bislang unbekannte Frauen aus dem Haus an ihr vorbei und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Seniorin stellte frische Beschädigungen an ihrer Wohnungstür fest und verständigte die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die drei Flüchtigen waren circa 20 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Eine der Frauen trug ein Kopftuch. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.