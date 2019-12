Gelsenkirchen-Buer. In Buer gab es jetzt die erste Weihnachtsbescherung für Obdachlose im „Lokal ohne Namen. Viele Spender ermöglichten eine reiche Bescherung.

Bueraner bescheren Obdachlose mit Gans und Geschenken

Es duftet nach Weihnachten. Fleißige Helfer servieren Gänsebrust an Rotkohl und mit Knödeln. Die Gäste essen mit gesegnetem Appetit. Für sie ist es ein ganz besonderer Moment, den sie hier und heute, am vierten Advent, im „Lokal ohne Namen“ erleben. Für sie ist heute schon Weihnachten. Weil die meisten von ihnen das eigentliche Fest wenig feierlich verbringen – in einer Notunterkunft oder im Freien.

Recht spontan haben sich Ideengeber Andre „Josh“ Chlodek und Gastronom Christoph „Kiki“ Klug zusammen getan, ein Fest auszurichten für Menschen ohne Obdach oder festen Wohnsitz. „Ich stand vor dem Supermarkt und habe eine Frau gesehen, die offensichtlich bedürftig war. Ich fragte sie, wofür sie um Geld bittet. Da antwortete sie, sie hätte gern eine Dose Ravioli“, erzählt „Josh“. Und dass er gleich drei Dosen für die Frau mitbrachte. „Das hat sie sehr ergriffen gemacht – und mich auch. Weil ich mit drei Dosen Nudeln jemanden so glücklich machen kann.“

Gelsenkirchen Spontane Weihnachtsbaumspende Die Hilfsbereitschaft nahm auch am Sonntag kein Ende. Als die Frauen aus der Notunterkunft berichteten, keinen Christbaum zu haben, fanden sich gleich zwei Menschen, die einen solchen spenden wollten. Sehr zur Freude der Frauen. Künftig soll auch immer bei den Sessions im „Lokal ohne Namen“ ein Teil der Hutkollekte für bedürftige Menschen verwendet werden. Den Überhang der Spenden, sowohl finanzieller als auch materieller Natur, wollen die Initiatoren alsbald dem Weißen Haus übergeben.

Organisator der Sessions im „Lokal ohne Namen“ hatte die Idee

Emma (l.) und Helen (m.) unterstützten das Team des „Lokal ohne Namen“. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Kurzerhand entschied der Organisator der Sessions im „Lokal ohne Namen“, die Dezemberausgabe in den Dienst der guten Sache zu stellen und Geld zu sammeln sowie Sachspenden, um den heutigen Tag bestmöglich gestalten zu können. „Das hat sich schnell alles verselbstständigt.“ Über 2000 Euro kamen zusammen. Die unzähligen Sachspenden sind hier aufgebaut. Stapelweise dicke Jacken türmen sich hier, dort sind Skihosen und Pullover ordentlich nach Größen geordnet. „Es ist einfach nur schön“, ist „Kiki“ berührt von diesem Moment. „Auch wenn man sieht, was an Spenden alles zusammen gekommen ist. Die Hilfsbereitschaft war wahnsinnig groß.“ Eines sei schon klar: „Es soll keine einmalige Sache bleiben.“

Christine Beckmann holt Nachschub. Mit einer Schüssel voll Rotkohl zieht sie von Gast zu Gast und bietet einen Nachschlag an. Eigentlich betreibt sie eine Boutique in der buerschen Innenstadt. Heute hat sie sich als Servicekraft gemeldet. „Ich mache das gern. Das ist doch total schön, oder?“ Sie hat auch gleich ihre Tochter und deren Freundin mitgebracht. Die beiden helfen emsig. „Die haben gar keine Berührungsängste.“ Eine gute Erfahrung sei das für die beiden.

Auch ein Care-Paket für Hunde ist unter den Geschenken

Mitorganisator Andre Chlodeck begrüßte die Gäste an dem Abend. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

An der Kleiderausgabe wartet Susanne Cichos auf den großen Andrang. „Ich das finde es ganz toll, dass wir in Buer so großartige Menschen haben, die helfen und mitmachen.“ Ganz gespannt ist sie, wie die Ausgabe der warmen Sachen gleich verlaufen wird. Zu gering sei die Auswahl in jedem Fall nicht. „Wir haben alles.“ Tatsache. Auf der anderen Seite des Lokals wartet ein riesiger Tisch gefüllt mit Hygieneartikeln. Darunter stehen gepackte Tüten. „Das ist ein Care-Paket für Hunde“, erklärt Diana Franke, die diese gepackt hat – auch aus Spenden zusammen gestellt, maßgeblich von dem Verein „Geben und Nehmen für 4 Pfoten und Co.“

Christine Beckmann bediente mit bei der ersten Weihnachtsfeier für Obdachlose an der Hagenstraße. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„So etwas haben ich noch nie erlebt“

Jene, die heute verwöhnt werden, haben den ersten Hunger gestillt, gehen zum Rauchen vor die Tür wie Anja und Nina. Beide Frauen leben aktuell in der Notunterkunft für Frauen am Nordring. „Es war sehr lecker und alle waren sehr nett und höflich zu uns. Das ist etwas Besonderes, das kenne ich nicht“, sagt Anja, die sonst, wenn nicht gerade Winter ist, auf der Straße lebt. Weihnachtsstimmung, das kennt sie aktuell nicht. „Bei uns gibt es noch nicht einmal einen Baum. Hier kommt aber Stimmung auf.“ Berührt ist auch Nina. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Es ist eine schöne Sache. Ich habe schon ewig nicht mehr so gut gegessen. Sonst essen wir ja nur das Nötigste.“

Drinnen lässt es sich Tamara noch schmecken. Sie ist mit ihrem Partner Sascha hier. Auch sie ist berührt. „Die Leute haben das wunderschön gemacht, mit so viel Liebe. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich etwas privilegiertere Menschen um Bedürftige kümmern.“ Das hier, erzählt sie, sei ihr Weihnachten. Am Heiligen Abend feiern die beiden nicht mehr. Selbstmitleid kommt bei ihnen dennoch nicht auf: „Wir sind zusammen. Das reicht“, sagt Sascha. „Andere haben noch weniger.“