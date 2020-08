Für die Dauer des Einsatzes wurde die Horsterstraße in Buer in dem betroffenen Bereich komplett gesperrt.

Einsatz Buer: Undichte Gasleitung an Auto sorgt für Feuerwehreinsatz

Gelsenkirchen. Eine undichte Gasleitung an einem Auto hat für einen nächtlichen Einsatz der Feuerwehr und Polizei in Buer gesorgt. Es bestand Zündgefahr.

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Buer: „Pkw verliert Gas“, lautete die Meldung, die gegen 0:30 Uhr in der Nacht zu Montag aus den Lautsprechern der Feuerwache schallte. In der Horsterstraße tropfte Flüssiggas aus einem geparkten Auto auf das Pflaster und bildete eine sichtbare Reifschicht.

Aufmerksame Passanten hatten zuvor ein Zischen wahrgenommen und daraufhin den Eigentümer informiert. Der wählte sofort den Notruf und alarmierte so Feuerwehr und Polizei.

Deutlich erhöhte Gaskonzentration und zündfähiges Gemisch

Bereits in einiger Entfernung sei der Gasgeruch gut wahrnehmbar gewesen, berichtet die Feuerwehr. Messungen im Nahbereich hätten eine deutlich erhöhte Gaskonzentration und ein zündfähiges Gemisch ergeben.

Da das Auto direkt vor Wohn- und Geschäftshäusern abgestellt war, mussten sich die Einsatzkräfte eine Lösung überlegen. Zunächst senkten sie mit einem Lüfter die Gaskonzentration gegen Null, damit sich nichts entzündet. Dann konnten die Einsatzkräfte die Fahrzeugbatterie abklemmen.

Da nachts keine Fachfirma erreichbar war, wurde der Wagen in Feuerwehr- und Polizeibegleitung auf einen Platz außerhalb der Innenstadt abgeschleppt, wo das Gas sicher abströmen konnte und keine Gefahr für Menschen darstellte. Gegen 2.50 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet. (red)