Für dieses Jahr steht der Weihnachtsmarkt-Buer (hier am Eröffnungstag im November 2021) mitsamt verkaufsoffenem Sonntag auf der Kippe. Der Grund: Die Werbegemeinschaft Gelsenkirchen-Buer hat als Veranstalter noch keinen neuen Vorstand finden können.

Werbegemeinschaft Buer: So kann der Weihnachtsmarkt noch gerettet werden

Gelsenkirchen-Buer. Die verkaufsoffenen Sonntage sowie der Weihnachtsmarkt und die Stadtfeste in Buer stehen vor dem Aus. Wie es weitergeht? Es gibt drei Szenarien.

Können der Weihnachtsmarkt in Buer und die Stadtfeste mit verkaufsoffenen Sonntagen doch noch gerettet werden? Dies wird sich, wie im vergangenen Wirtschaftsausschuss deutlich wurde, nun am Dienstag, 24. Mai, ab 19 Uhr, auf einer erneuten Sitzung der Werbegemeinschaft Gelsenkirchen-Buer entscheiden.

Wie berichtetet, stehen der Weihnachtsmarkt sowie „Buer Live“ und das „Cityfest“ vor dem Aus, weil die Werbegemeinschaft als Veranstalter bei ihrer Sitzung Ende April nicht beschlussfähig war und kein neuer Vorstand gewählt werden konnte. Die bisherigen Vorsitzenden, Ole Siemienski und sein Stellvertreter Andreas Groß, waren zuvor zurückgetreten. Siemienski nannte das Ehrenamt den „undankbarsten Job der Welt“, bei dem man Beleidigungen und Bedrohungen aushalten müsse.

Zukunft der Werbegemeinschaft Gelsenkirchen-Buer: Drei Szenarien möglich

Nachdem die CDU unter Zustimmung der anderen Fraktionen nun die Situation um die Werbegemeinschaft per Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung des Ausschusses setzte, stellte Markus Richter, Geschäftsführer des Handelsverbandes Westfalen-West, drei mögliche Szenarien dazu vor, wie es mit der Werbegemeinschaft weiter gehen könnte.

Lesen Sie mehr aus Gelsenkirchen-Buer:

Entweder es werde ein neuer Vorstand gewählt und die Veranstaltungen im Norden können, mitsamt Sonntagsöffnungen, wie geplant laufen. Oder es werde ein Notvorstand eingesetzt, der jedoch „nicht in der Lage sein wird, aus dem Nichts die Feste zu organisieren.“ Die dritte Möglichkeit: Es gibt am 24. Mai eine Dreiviertelmehrheit unter den Anwesenden dafür, dass sich die Werbegemeinschaft auflöst. Welches Szenario am realistischsten ist? Richter: „Es ist alles möglich.“

„Wir sind als Stadtverwaltung nicht untätig“: Simon Nowack, Dezernent für Wirtschaftsförderung in Gelsenkirchen, zur Möglichkeit, die verkaufsoffenen Sonntage in Buer doch noch stattfinden zu lassen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Simon Nowack, Dezernent für Wirtschaftsförderung, will sich offenbar nicht einfach überraschen lassen. „Wir sind als Stadtverwaltung nicht untätig und wollen dazu beitragen, dass die Veranstaltungen noch stattfinden können“, sagte der Stadtrat. Optionen seien etwa, dass ein externer Anbieter die Veranstaltungen organisiert, die gesetzlich übrigens zwingend notwendig sind, um verkaufsoffene Sonntage zu ermöglichen. Zugleich räumte Nowack jedoch ein: „Unsere Einflussmöglichkeiten sind auch begrenzt.“

Ärger in der Werbegemeinschaft „kein reines Bueraner Problem“

Markus Richter betonte, der Ärger in der Werbegemeinschaft sei im Übrigen „kein reines Bueraner Problem.“ Auch in anderen Städten leide man darunter, Ehrenamtler für vergleichbare Netzwerke aus Kaufleuten und Gastronomen zu finden. „Es gibt häufig Schelte und wenig Lob“ so Richter. „Als Bonus kommen noch Haftungsrisiken hinzu – bis zum Klassiker, dass jemand bei einer Veranstaltung über ein Kabel fällt und dann den Vorsitzenden der Werbegemeinschaft verklagt.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Jedoch, so Richter, sei es nicht zwingend notwendig, dass eine Werbegemeinschaft auch als Veranstalter entsprechender Stadtfeste agiere. So sei es in Bottrop beispielsweise das Kulturamt, das für Stadtfeste und verkaufsoffene Sonntage zuständig sei.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen