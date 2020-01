Feuerwehreinsatz in einem Burger-Restaurant an der Horster Straße in Gelsenkirchen-Buer.

Feuer Buer: Küchenbrand in Burger-Laden – zwei Kinder in Klinik

Gelsenkirchen-Buer. Feuerwehreinsatz in Gelsenkirchen-Buer: Am Freitagmittag brannte es in der Küche eines Burger-Restaurants. Acht Menschen mussten gerettet werden.

In der Küche eines Burger-Restaurants an der Horster Straße in Gelsenkirchen-Buer ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 12.40 Uhr wurde die Feuerwehr nach eigenen Angaben alarmiert.

Den Angaben zufolge mussten sechs Erwachsenen und zwei Kleinkinder von den Einsatzkräften gerettet werden – zum Teil über die Drehleiter. Ein Notarzt vor Ort nahm die Brandopfer unter die Lupe. Die beiden Kinder wurden danach zusammen mit ihren Müttern sicherheitshalber in die Kinderklinik gebracht.

Brandrauch: Schaden nach Brand in Burger-Restaurant in Buer möglicherweise hoch

Der Feuerwehrleute bekämpften derweil die Flammen. Der Einsatz zeigte schnell Wirkung. Das Feuer konnte auf den Küchenbereich begrenzt werden. Der Schaden durch den Brandrauch dürfte nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr jedoch nicht unerheblich ausfallen.

Mitarbeiter der ELE trennten das Gebäude von der Strom- und Gaszufuhr. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Neben den Berufsfeuerwehrwachen Buer, Hassel und Altstadt, waren auch Einsatzkräfte des Löschzuges Buer der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

