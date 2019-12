Buer. Aus einem Fahrradgeschäft in Gelsenkirchen-Buer sind vier Pedelecs entwendet worden. Die Polizei sucht zwei unbekannte Männer.

Buer: Hochwertige Pedelecs gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend, 13. Dezember, in einem Fahrradladen an der Mühlenstraße in Gelsenkirchen-Buer vier hochwertige Pedelecs entwendet. Nachdem der Schaden erst am Dienstag festgestellt worden war, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Bisher steht für die Beamten fest, dass einer der Unbekannten die Tat noch während der Öffnungszeit vorbereitete. Der eigentliche Diebstahl fand dann zwischen 20.26 Uhr und 23.04 Uhr statt.

Einer der Verdächtigen, ein Mann mittleren Alters, hat einen auffälligen Kinnbart. Während er sich zu den Geschäftszeiten im Laden aufhielt, trug er eine blaue Jeanshose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und eine lange dunkle Jacke mit Fell an der Kapuze sowie eine schwarze Mütze. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Hinweise an das Kriminalkommissariat 22 unter 0209 365-8231 oder an die Kriminalwache unter -8240.