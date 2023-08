Buer: „Herausragendes Dessous-Fachgeschäft in Deutschland“

Angela Dieler hat jetzt, hier am Montag, 10. Mai 2021, an der Blindestraße 2 in Gelsenkirchen Buer ihren Bodywear Concept Store, Busenfreundin, eröffnet. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Bei einer Gala mit rund 270 Gästen im Englischen Tiergarten in München erhielt dieses Gelsenkirchener Dessous-Geschäft eine Auszeichnung.

Hohe Investitionskosten, viel Arbeit und oft zu wenig Anerkennung: Existenzgründerinnen und -gründer müssen anfangs oft kämpfen, um sich am Markt zu etablieren. Was aber die Bueranerin Angela Dieler angeht, so kann sie sich über mangelndes Lob nun wirklich nicht beklagen: Rund eineinhalb Jahre nach der Eröffnung ihres exklusiven Wäschegeschäfts „Busenfreundin“ an der Blindestraße wurde sie jetzt mit einem „Branchen-Oskar“ ausgezeichnet.

Bei einer Gala mit rund 270 Gästen im Englischen Tiergarten in München erhielt sie einen „Sterne Best Shop Award“ vom Fachmagazin „Sous“ und zählt somit für deren Jury zu den herausragenden Dessous-Fachgeschäften Deutschlands.

„Bestätigung, beim Sortiment richtig zu liegen“

Führt laut Fachmagazin „Sous“ eines der herausragenden Dessous-Fachgeschäfte in Buer: Angela Dieler, Inhaberin des Stores „Busenfreundin“ an der Blindestraße. Foto: Melanie Schmitz

Angela Dieler freute sich riesig über den Preis. „Er bestätigt mich, den richtigen ,Look and Feel’ bei der Gestaltung des Stores gewählt zu haben sowie bei der Ausrichtung des Sortiments geschmacklich richtig zu liegen.“ Sie und ihr „super Team“ bekämen viel Lob von der Kundschaft, der Award sei aber noch mal etwas ganz Besonderes.

Die Jury aus 21 namhaften Dessous-Herstellern hatte 57 Geschäfte aus dem gesamten Bundesgebiet in sieben Kategorien für den Award nominiert, die über das Fachmagazin von ihrer Ernennung erfuhren. Die Auszeichnung wird seit 2008 vergeben.

