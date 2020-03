Buer: Exhibitionist entblößt sich – Frau schreit um Hilfe

Ein Exhibitionist entblößte sich vor einer 42-jährigen Frau am Berger See in Gelsenkirchen-Buer. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Buer. Opfer eines Exhibitionisten wurde am Mittwochabend eine 42-Jährige in Gelsenkirchen-Buer. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Unangenehmes Erlebnis für eine 42-jährige Frau am Berger See in Buer: Sie traf dort am Mittwochabend, 11. März, gegen 18.10 Uhr, auf einen Exhibitionisten.

Wie die Polizei Gelsenkirchen berichtet, sprach der unbekannte Mann die Frau zunächst an. Dann entblößte er sich und zeigte sein Geschlechtsteil. Nachdem die 42-Jährige laut um Hilfe gerufen hatte, flüchtete der Exhibitionist in Richtung Schloss Berge.

So wird der Exhibitionist aus Gelsenkirchen beschrieben

Der Gesuchte ist nach Angaben der Polizei etwa 1,75 Meter groß, sprach akzentfrei Deutsch und trug eine schwarze Jacke sowie eine Mütze.

Hinweise bearbeitet die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache).