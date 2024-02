Buchhandlung Junius: In Gelsenkirchen endet eine Ära

Abschied und Neubeginn in der inhabergeführten Gelsenkirchener Buchhandlungs-Szene: Sabine Piechaczek (l.) schließt im Juni ihre Buchhandlung Junius und beginnt nahtlos als Teilzeit-Beschäftigte bei Christina Njehu, die den „Bücher Kottmann“-Standort am Heinrich-König-Platz von Dirk Niewöhner übernehmen will.