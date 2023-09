Raubüberfall in Gelsenkirchen-Buer.

Raub Brutaler Überfall auf der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen. Nach einem brutalen Raubüberfall auf zwei Gelsenkirchener auf der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer bittet die Polizei um Hilfe.

Sechs bis sieben bislang unbekannte Personen haben nach Polizeiangaben in der Nacht zu Samstag (16.9.) zwei Personen auf der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer überfallen. Wie die Polizei berichtet, waren die späteren Opfer gegen 3.10 Uhr auf dem Weg nach Hause Opfer, als sie plötzlich von der 6-7 köpfigen Gruppe mit Schlägen und Tritten angegriffen und ausgeraubt wurden.

Das 42-jährige Opfer wurde dabei am Arm so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0209 365 8240 (K-Wache) oder 0209 365 8212 ( KK-21) zu melden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen