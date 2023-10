Brutale Messerattacke in Essen wie aus einem schlechten Film

Gelsenkirchen/Essen. Ein Gelsenkirchener schlägt nachts ein Dachfenster ein, springt hindurch und sticht gleich auf sein Opfer ein. Worum es bei Angriff geht.

Erst splitterte das Dachfenster, dann sprang der Angreifer auch schon ins Zimmer: Sechs Monate nach einer wilden Messerattacke in Essen muss sich ein Mann aus Gelsenkirchen seit Montag vor Gericht verantworten. An die Tat selbst will er allerdings kaum noch eine Erinnerung haben.

Es war der 30. April dieses Jahres, als der 26-Jährige mit seinem Fahrrad zu einem Mehrfamilienhaus im Essener Stadtteil Frillendorf fuhr. Er lehnte das Rad gegen eine Laterne, schloss es auch sicherheitshalber ab. Was dann passierte, könnte aus einem Drehbuch für einen Krimi stammen.

Angriff am frühen Morgen in Essen-Frillendorf

Der Angeklagte soll in der Bornickswiese über einen Anbau auf das Dach des Hauses geklettert sein. Dort nahm er einen Hammer, zerschlug das Dachfenster. Dann sprang er auch schon hinein.

Im Zimmer schlief ein Bekannter, der aus dem Tiefschlaf geschreckt wurde. Die Uhr zeigte 5.30 Uhr. Bevor er überhaupt reagieren konnte, floss auch schon Blut. Der Angreifer hatte ein Messer in der Hand, stach immer wieder zu – in beide Schultern, in die Achillessehne, in den Kiefer.

Das Opfer hatte noch verzweifelt versucht, dem Angreifer eine Decke über den Kopf zu werfen, um weitere Stiche abzuwehren. Dann war der Verletzte in den Hausflur geflüchtet, zur Wohnung seines Vaters. Auch der Vater, der seinen Sohn beschützen wollte, wurde von einem Messerstich getroffen. Am Ende waren mehrere Männer aus dem Haus nötig, um den Täter zu überwältigen.

Hintergrund war laut Anklage ein Streit um Drogengeschäfte. Der Angeklagte selbst kann sich die Tat angeblich nicht erklären. Bestreiten will er sie allerdings nicht. „Es ist passiert“, sagte er den Richtern am Essener Schwurgericht. „Ich bin da rein und habe ihn verletzt.“ Und ja, er habe von dem späteren Opfer mehrfach Drogen gekauft.

Im Prozess geht es um versuchten Mord und um gefährliche Körperverletzung

Auch er selbst war damals verletzt worden. Er hatte sich im Tumult den kleinen Finger der rechten Hand abgeschnitten. Ein Teil konnte später wieder angenäht werden.

Der Angeklagte hat zur Tatzeit bei seinem Vater in Gelsenkirchen gewohnt, war aber gerade dabei, wieder zurück zu seiner Mutter nach Essen zu ziehen. In den Wochen vor der Tat will er viel „gechillt“ haben – mit Drogen und Videospielen.

Im Prozess geht es um versuchten Mord und um gefährliche Körperverletzung. Geprüft wird aber auch die zeitlich unbefristete Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie – zu Schutz der Allgemeinheit. Der Angeklagte ist nach eigenen Angaben seit mehreren Jahren in Behandlung, muss regelmäßig Medikamente nehmen. Mit einem Urteil ist voraussichtlich Mitte Dezember zu rechnen.

