Brustkrebslauf in Gelsenkirchen corona-bedingt virtuell

Gelsenkirchen. Der Brustkrebslauf der Revierinitiative Gelsenkirchen wird corona-bedingt neu aufgestellt. Jeder läuft für sich, Gemeinschaft gibt es virtuell.

Jeder Schritt zählt – das gilt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Dennoch wird es in diesem Jahr gerade wegen der unabsehbaren Entwicklung des Infektionsgeschehens keinen realen Brustkrebslauf der Revierinitiative geben. Die Entscheidung ist den Veranstaltern schwer gefallen: Sport stärkt das Immunsystem, aber er ist vor allem auch Balsam für die Seele, er hilft Lebenswillen und -kräfte neu zu erfahren und ist Teil der Selbsttherapie vieler erkrankter Frauen. Doch es gilt, gerade Vorerkrankte vor dem Virus zu schützen, weshalb die größte Veranstaltung des Unterstützungsvereines nun quasi virtuell durchgeführt werden soll.

Gelaufen wird ganz real, am liebsten in Vereins-T-Shirts zur Unterstützung

Wobei es durchaus um reale Läufe geht. Nur, dass diesmal jeder für sich allein läuft und anschließend sein Lauffoto an die Revierinitiative schickt. Gelaufen werden kann allein oder zweit, mit Abstand und jeder in seinem Tempo, und wenn es nach der Revierinitiative geht, am Liebsten in den Brustkrebslauf-T-Shirts. Wer keines mehr hat, aber eins kaufen möchte, kann eines zu zehn Euro plus Versandkosten beim Verein unter 0209 1603131 bestellen. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern um die Bewegung und die Unterstützung. Damit Gemeinschaft entstehen kann, sollte jeder sein Foto/ seine Fotos vom Joggen, Walken oder Nordic Walking bis zum 11. Oktober einschicken.

Geschickt werden können die Bilder über die Kommentarfunktion von Facebook auf dem Account von „Die Revierinitiative_Förderverein Brustzentrum e.V.“ oder über Instagram „foerderverein_brustzentrum“ oder einfach per E-Mail an info@die-revierinitiative.de. Wer Fotos schickt, erklärt sich damit zu einer Veröffentlichung bereit. Am 11. Oktober werden alle Rückmeldungen und Followers gezählt. Willkommen sind freilich auch Spenden an den Verein, dem durch Ausfall der Veranstaltungen Einnahmen entgehen, die Erkrankten zur Verfügung gestellt werden könnten.

Spenden und Vorkasse für die T-Shirts sind erbeten auf das Vereinskonto IBAN: DE71 4325 0030 0013 0105 33.