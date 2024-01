Brüdern mit Taser gedroht: Polizei setzt Intensivtäter fest

Auf dem Boden und in Handfesseln landeten zwei polizeibekannte Intensivtäter, die bei der Vollstreckung eines Haftbefehls in Gelsenkirchen Einsatzkräfte angriffen. Erst die Drohung, die Elektroschockpistole mit lähmender Wirkung einzusetzen, brach den Widerstand.

Auf dem Boden und in Handfesseln landeten zwei polizeibekannte Intensivtäter, die bei der Vollstreckung eines Haftbefehls in Gelsenkirchen Einsatzkräfte angriffen. Erst die Drohung, die Elektroschockpistole mit lähmender Wirkung einzusetzen, brach den Widerstand der beiden Brüder (28, 29).

Polizeibekannte Brüder versuchen, sich in Gelsenkirchener Wohnung zu verschanzen

Polizeibeamte wollten am Mittwoch, 17. Januar, um 9.25 Uhr in einer Wohnung an der Josefstraße in der Neustadt zwei Haftbefehle, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, gegen den älteren der beiden Brüder vollstrecken. Auf den Gesuchten stießen sie schließlich auf dem Balkon, wo er sich zu verstecken versuchte. Als die Beamten ihm die Haftbefehle verkündeten, kippte die Stimmung. Sowohl der 29-Jährige als auch der ein Jahr jüngere Bruder, der zuvor die Tür geöffnet hatte, versuchten, die Maßnahmen der Polizei zu stören.

Die Brüder griffen die Einsatzkräfte an und versuchten, sich in einem Zimmer der Wohnung zu verschanzen. Nachdem weitere Polizeikräfte eingetroffen waren und die Beamten dem Duo mit dem Einsatz des Tasers gedroht hatten, konnten die beiden Angreifer zu Boden gebracht und fixiert werden. Der gesuchte 29-Jährige wurde festgenommen, sein Bruder musste zur Identitätsfeststellung ebenfalls mit zur Wache.

Nachdem der 29-Jährige die geforderte Geldsumme bezahlt hatte, durfte er die Wache verlassen. Auch sein Bruder ist wieder auf freiem Fuß. Die Brüder erhielten weitere Strafanzeigen wegen Widerstandes und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

