Benjamin Neumann ist Schalke-Fan mit Sammelleidenschaft. Trikots und Autogramme seiner Lieblingsspieler lassen sein Herz aber nicht höher schlagen. Er sammelt Briefmarken, Postkarten und Sonderstempel mit Bezug zur Mannschaft. Inzwischen hat der 39-Jährige Erinnerungen an wichtige Ereignisse für den Verein – von den 1930er-Jahren bis heute.

Schon in seiner frühen Jugend hat der gebürtige Gelsenkirchener angefangen, sich für die Postwertzeichen zu interessieren. Sein Onkel hatte ihm ein Sammelalbum geschenkt. „Damals hat man dann einfach alles gesammelt“, erinnert sich Neumann. Schnell begann der fußballbegeisterte Junge aber, Souvenirs von Fußballspielen zu sammeln.

„Berni“ war der Erste in der Sammlung

Das älteste Stück aus der Sammlung: Der Poststempel erinnert an der Endspiel der deutschen Fußballmeisterschaft 1938 in Berlin. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Beim Blättern durch seine chronologisch sortierten Alben stockt er deshalb bei einer besonderen Karte. Sie zeigt das kickende Hasen-Maskottchen „Berni“ im schwarz-rot-goldenen Trikot und das Gelsenkirchener Parkstadion. Bei der Europameisterschaft 1988 die deutsche Nationalelf dort in der Vorrunde das dänische Team mit 2:0 besiegt – am 14. Juni, dem Datum des Poststempels. „Das war eine meiner ersten Karten. Ich weiß noch genau, wie ich die als kleiner Knirps bei einem Stand auf der Bahnhofstraße gekauft habe“, sagt Neumann.

Seine Sammlung reicht inzwischen deutlich weiter zurück als bis in die 80er. „Irgendwo bei einer Tauschbörse“ hat der Berufsschullehrer das älteste Stück in seiner Sammlung gefunden. Drei Pfennige hat die hellbraune Briefmarke aus dem Deutschen Reich einst gekostet. Sie ist eigentlich „nichts besonderes“, Sammlerwert hat allerdings der Poststempel vom 26. Juni 1938. Sie verweist auf das Endspiel der deutschen Meisterschaft, bei dem Schalke im Berliner Olympiastadion auf Hannover 96 traf. Das Spiel endete mit einem Unentschieden, Hannover wurde wegen der besseren Tordifferenz Meister.

Ein Stempel zum Meisterschaftssieg 1958

Lange ist es her, das Schalke deutscher Meister wurde. Benjamin Neumann hat den Poststempel dazu. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

100 Dinge, die Sie über Schalke wissen sollten Der FC Gelsenkirchen Schalke 1904 hieß bei seiner Gründung noch Westfalia Schalke. 1 von 100

Acht Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren gründeten den Verein in einem Hinterhof am Schalker Markt. 2 von 100

Noch heute singen die Fans in der Nordkurve über dem Mythos vom Schalker Markt. 3 von 100

Die ersten Trikot-Farben waren nicht Blau und Weiß, sondern Rot und Gelb. 4 von 100

Im Jahr 1924 wurde aus Westfalia Schalke der FC Schalke 04. Die Vereinsfarben waren von nun an Blau und Weiß. 5 von 100

Die Umgebung des Vereins und viele seiner ersten Fußballer stammten aus dem Bergmannsmilieu. 6 von 100

Die Verbindung zum Bergbau brachte den Schalkern den Spitznamen "Die Knappen" ein. 7 von 100

Im Jahr 1934 feierte der FC Schalke 04 seine erste deutsche Meisterschaft. Bis 1942 folgten fünf weitere Meisterschaften. 8 von 100

Ihr Erfolg basierte damals auf einer ganz speziellen Spielweise, die "Kreiseltechnik" genannt wurde. 9 von 100

Die "Kreiseltechnik" hatten sich die Schalker Spieler Thomas Student sowie Hans und Friedrich Ballmann in England abgeschaut. 10 von 100

Sie zeichnete sich durch das Flachpassspiel, das Dribbeln, das Täuschen und das Freilaufen aus. 11 von 100

In den 30er Jahren war der sogenannte "Schalker Kreisel" geboren. 12 von 100

Der "Schalker Kreisel" wird heute nur noch mit dem Namen Ernst Kuzorra und Fritz Szepan in Verbindung gebracht. 13 von 100

Fritz Szepan war der Schwager von Ernst Kuzorra. 14 von 100

Ausgerechnet Schalke-Legende Ernst Kuzorra war 1935 der erste Trainer vom Erzrivalen Borussia Dortmund. 15 von 100

Hans J. König schrieb das Vereinslied "Blau und Weiß, wie lieb ich dich" 16 von 100

Das Vereinslied beinhaltet wegen der Schwerindustrie die Zeile "Tausend Feuer in der Nacht, haben uns das große Glück gebracht" 17 von 100

Wegen ihrer Trikotfarbe werden die Schalker die "Königsblauen" genannt. 18 von 100

Schalke war früher ein aufstrebendes Industriedorf und wurde im Jahr 1903 in die Stadt eingemeindet. 19 von 100

Im Jahr 1925 verpflichteten die Schalker zum ersten Mal einen richtigen Trainer. 20 von 100

Der erste Schalke-Trainer hieß Heinz Ludewig, er war ein ehemaliger Nationalspieler. 21 von 100

Schalke-Legende Ernst Kuzorra debütierte am 20. November 1927 im Spiel gegen die Niederlande für die deutsche Nationalelf. 22 von 100

Ernst Kuzorra war der erste deutsche Nationalspieler, der ein königsblaues Trikot trug. 23 von 100

Im Jahr 1928 spielte Schalke zum ersten Mal in der Glückauf-Kampfbahn, die nach dem Gruß der Bergleute benannt wurde. 24 von 100

Gelsenkirchen beteiligte sich an den Kosten für die Glückauf-Kampfbahn, so nannte sich S04 ab 1928 FC Gelsenkirchen-Schalke 04. 25 von 100

In der Glückauf-Kampfbahn spielte Schalke bis zum Jahr 1973. Dann zog der Verein in das Parkstadion um. 26 von 100

Das Parkstadion wurde anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft gebaut, die 1974 in Deutschland stattfand. 27 von 100

Bei der Eröffnung des Parkstadions am 4. August 1973 spielte Schalke gegen die Mannschaft von Feyenoord Rotterdam. 28 von 100

Seit 2001 spielt Schalke in der Arena auf Schalke, die jetzt Veltins-Arena heißt.. 29 von 100

Das alte Parkstadion ist mittlerweile größtenteils abgerissen. 30 von 100

Das Parkstadion sollte ursprünglich Ruhrstadion heißen, doch so wurde dann das Stadion an der Castroper Straße in Bochum genannt 31 von 100

Auf der Fläche des alten Parkstadions soll nun ein neues Stadion für die Schalker Nachwuchsmannschaften entstehen. 32 von 100

Das gesamte Schalker Vereinsgelände befindet sich auf dem sogenannten Berger Feld. 33 von 100

Zu dem Schalker Vereinsgelände gehören unter anderem ein Reha-Zentrum und ein Hotel. 34 von 100

Schalke 04 ist einer der größten Arbeitgeber in der Stadt Gelsenkirchen. 35 von 100

Die Schalke-Fans verbindet eine enge Fan-Freundschaft mit den Fans des 1. FC Nürnberg. 36 von 100

Im Jahr 1937 schaffte Schalke das Double aus Meisterschaft und Pokal. 37 von 100

Im Jahr 1948 beendeten die beiden Schalke-Legenden Fritz Szepan und Ernst Kuzorra ihre Karrieren. 38 von 100

Das Abschiedsspiel für Szepan und Kuzorra bestritt der FC Schalke mit einem Freundschaftsspiel gegen Atlético Mineiro. 39 von 100

Ernst Kuzorra war 45 Jahre alt, als er seine aktive Laufbahn beendete. 40 von 100

Seine bislang letzte Meisterschaft feierte Schalke am 18. Mai 1958 mit einem 3:0 gegen den Hamburger SV. 41 von 100

Das Durchschnittsalter der letzten Schalker Meistermannschaft betrug 22,5 Jahre. 42 von 100

Im Endspiel um die deutsche Meisterschaft war Nationalspieler Bernie Klodt mit zwei Toren der gefeierte Schalker Held. 43 von 100

Im Europapokal der Landesmeister scheiterte Schalke im Jahr 1959 erst im Viertelfinale gegen Atletico Madrid. 44 von 100

Der größte internationale Erfolg von 1959 dauerte bis 1970 an, als Schalke im Pokalsieger-Cup erst im Halbfinale scheiterte. 45 von 100

Im Team der Schalker Halbfinalisten stand damals der legendäre Reinhard "Stan" Libuda. 46 von 100

Legendär war Libuda, der als Rechtsaußen spielte, vor allem wegen seiner Dribbelkünste. 47 von 100

Damals wurde von den Schalker-Fans der Spruch geprägt:"Niemand kommt an Gott vorbei, außer Stan Libuda." 48 von 100

Übertrumpft wurde der Erfolg von 1970 erst im Jahr 1997, als Schalke sensationell der Uefa-Pokal in den Pott holte. 49 von 100

Das Uefa-Pokal-Finale von 1997 zwischen Schalke und Inter musste im Elfmeterschießen entschieden werden. 50 von 100

Schalke-Torwart Jens Lehmann wurde damals mit einem gehaltenen Elfmeter vom Inter-Stürmer Ivan Zamorano der gefeierte Held. 51 von 100

Marc Wilmots verwandelte 1997 den entscheidenden Elfmeter für Schalke. 52 von 100

Wegen seiner kämpferischen Spielweise wurde Marc Wilmots von den Fans liebevoll "Das Kampfschwein" genannt. 53 von 100

Schalke hatte niemand auf dem Zettel für den Gewinn des Uefa-Pokals. Die Fans tauften ihr Team daher auf den Namen "Eurofighter" 54 von 100

Trainer der Knappen war 1997 der Holländer Huub Stevens. Er hatte das Amt während der Saison 96/97 von Jörg Berger übernommen. 55 von 100

Jörg Berger führte Schalke in der Saison 95/96 sensationell auf den dritten Platz in der Bundesliga. 56 von 100

Das entscheidende Spiel für den 3. Platz gewann Schalke 1996 gegen Bayern München, Erzrivale Dortmund wurde dadurch Meister. 57 von 100

Das entscheidende Tor gegen München erzielte Andreas Müller, er war später zwischen 2006 und 2009 als Schalke-Manager tätig. 58 von 100

1981 stieg Schalke zum ersten Mal seit Einführung der Bundesliga in die Zweitklassigkeit ab. 59 von 100

Schon in der Saison 64/65 wäre Schalke eigentlich abgestiegen, da die Bundesliga aufgestockt wurde, durfte man oben bleiben. 60 von 100

Das 0:11 gegen Borussia Mönchengladbach am 7. Januar 1967 war bislang die höchste Niederlage von Schalke. 61 von 100

1971 war die Mannschaft von Schalke 04 in den Bundesliga-Skandal verwickelt. 62 von 100

Gegen Bestechungsgelder hatte die Schalker-Mannschaft 1971 das Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld mit 0:1 verloren. 63 von 100

Mehrere Schalker-Spieler wurden daraufhin gesperrt, nachdem das Team 1971/1972 Vizemeister und Pokalsieger wurde. 64 von 100

Am 21. Juli 1973 bezeichnete Carmen Thomas, damals Moderatorin des Aktuellen Sportstudios, den Verein irrtümlich als Schalke 05. 65 von 100

1977 wurde Schalke erneut Vizemeister hinter Borussia Mönchengladbach. 66 von 100

In der Saison 1976/1977 erzielte die Elf um Klaus Fischer mit einem 7:0 bei Bayern München ihren bislang höchsten Bundesligasieg 67 von 100

Klaus Fischer war mit 29 Toren der erste Schalker Torschützenkönig in der Bundesliga. Ebbe Sand holte mit 22 Toren die Kanone. 68 von 100

Papst Johannes Paul II. ist Ehrenmitglied beim FC Schalke 04. 69 von 100

Klinikbesitzer Günter Eichberg rettete Schalke mit finanziellen Mitteln Ende der 80er Jahre sogar vor dem Abstieg in Liga drei. 70 von 100

Eichbergs glamouröser Führungsstil und seine ehrgeizigen Pläne brachten den Titel „Sonnenkönig auf Schalke“ ein. 71 von 100

Im Jahr 1993 leitete Rudi Assauer auf Schalke eine neue Ära ein. Er ist bisher der dienstälteste Schalke-Manager (1993-2006). 72 von 100

Der dienstälteste Schalke-Trainer ist mit sechs Jahren Huub Stevens, der aktuelle Coach der Königsblauen. 73 von 100

In der Ära Rudi Assauer wurde Schalke 2001 zum legendären "Meister der Herzen". 74 von 100

Damals in der Saison 2000/2001 war Schalke für vier Minuten Meister. 75 von 100

Konkurrent Bayern München erzielte beim Hamburger SV erst in der Nachspielzeit das entscheidende Tor für die Meisterschaft. 76 von 100

Seit 2001 spielt Schalke in der Arena Auf Schalke, die heute "Veltins-Arena" heißt. 77 von 100

Im Jahr 2011 feierte Schalke einen weiteren großen internationalen Erfolg. 78 von 100

2011 war erst im Halbfinale der Champions League gegen die Mannschaft von Manchester United Schluss. 79 von 100

Im Viertelfinale hatte Schalke zuvor den legendären 5:2-Auswärtserfolg bei Inter Mailand gefeiert. 80 von 100

Ins Tor der Schalker Jahrhundert-Elf wurde Norbert Nigbur gewählt. 81 von 100

Die Abwehr der Schalker Jahrhundert-Elf: Klaus Fichtel, Rolf Rüssmann, Olaf Thon. 82 von 100

Das Mittelfeld der Schalker Jahrhundert-Elf: Marc Wilmots, Fritz Szepan, Ernst Kuzorra, Ingo Anderbrügge. 83 von 100

Der Sturm der Schalker Jahrhundert-Elf: Reinhard "Stan" Libuda, Klaus Fischer, Rüdiger Abramczik. 84 von 100

Trainer der Schalker Jahrhundert-Elf ist Huub Stevens. 85 von 100

Klaus Fichtel, Schalkes Rekordspieler, ist mit 43 Jahren der älteste Bundesliga-Spieler aller Zeiten. 86 von 100

Schalkes Julian Draxler ist mit 17 Jahren der bisher jüngste Spieler der für den Klub auflief. 87 von 100

Julian Draxler ist damit der viertjüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten. 88 von 100

Stürmer Klaas Jan Huntelaar ist mit 14 Millionen Euro Schalkes bisher teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte. 89 von 100

Schalkes teuerster Verkauf ist Nationaltorwart Manuel Neuer mit circa 22 Millionen Euro. 90 von 100

Die meisten Tore erzielte bisher Klaus Fischer für Schalke mit 223 Treffern. Dahinter rangiert der Däne Ebbe Sand mit 102 Toren. 91 von 100

Die meisten Einsätze für Schalke bestritt Klaus Fichtel mit 549 Pflichtspielen. 92 von 100

Schalkes Rekord-Nationalspieler ist Gerald Asamoah mit 43 Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft, er schoss dabei 6 Tore. 93 von 100

Gerald Asamoah ist bisher auch der einzige Schalker, der in einem WM-Finale stand. 94 von 100

Den Rekordsieg im DFB-Pokal feierte Schalke in der Saison 2011/2012 gegen den FC Teningen mit 11:1. 95 von 100

Das offizielle Maskottchen von Schalke 04 ist der Knappe Erwin. Seine Rückennummer ist die „04“. 96 von 100

Charly Neumann, langjähriger Mannschaftsbetreuer, ist der erste Schalker in der Ehrenkabine, der kein Spieler und Trainer war. 97 von 100

Vor dem Einlaufen wird das offizielle Vereinslied Blau und Weiß, wie lieb’ ich dich und das Steigerlied von den Fans gesungen. 98 von 100

Beim Einlauf der Mannschaften wird in der Schalke-Arena das Lied "Whatever you want" von der britischen Band Status Quo gespielt 99 von 100

Nach Torerfolgen wird das Lied "Ein Leben lang, Blau und Weiß ein Leben lang" gespielt und von den Fans mitgesungen. 100 von 100

Und noch mehr Erinnerungen stecken in den Alben von Benjamin Neumann. Etwa an das Jahr 1958, in dem die Schalker Mannschaft deutscher Fußballmeister wurde. Oder an das UEFA-Pokal-Finale 1997, die Königsblauen waren nach ihrem 1:0 Heimsieg beim Hinspiel im Parkstadion auch im Rückspiel gegen Inter Mailand im Giuseppe_Meazza-Stadion als Sieger vom Platz gegangen. Der italienische Sonder-Poststempel vom 21. Mai ‘97 erinnert Neumann daran.

Ein weiterer großer Erfolg für die Schalker Spieler, der Sieg im UEFA-Pokal 1997, darf in der Sammlung nicht fehlen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Aber nicht nur große sportliche Erfolge finden sich in der Sammlung. Auch Briefmarken, Karten und Stempel zum 100. Vereinsjubiläum, der Einweihung und später Umbenennung der Arena und Motive von einzelnen Spielern stecken, ordentlich sortiert, in den Sammelbüchern des heute in Marl lebenden Neumann. Besonders stolz ist er auf eine spanische Marke aus dem Jahr 2000. Sie zeigt Ausnahmespieler Raùl, lange bevor seine Karriere ihn nach Gelsenkirchen führte. „Damals war er hier noch kaum bekannt“, sagt Neumann.

Allen noch sehr präsent ist dagegen Rudi Assauer . Eine Karte mit Marke und Sonderstempel vom 30. April 2019 – der inzwischen verstorbene Vereinsmanager wäre an diesem Tag 75 Jahre alt geworden – dominiert die bislang letzte Seite des Sammelalbums.

Viel wert sind die Marken nicht

Erst vor wenigen Monaten kam der Sonderbrief zu Rudi Assauers 75. Geburtstag heraus. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Neumanns Zusammenstellung ist damit allerdings noch lange nicht am Ende. Regelmäßig sucht der zweite Vorsitzende der Gelsenkirchener Briefmarkenfreunde bei Tauschbörsen und im Internet nach weiteren Schätzen. Das ist gar nicht so leicht, denn „man weiß überhaupt nicht, was es alles gibt“. Obwohl der materielle Wert der Sammlung laut dem Philatelisten gering ist, so motiviert ihn jeder neue Fund doch, weiterzumachen.