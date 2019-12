Gelsenkirchen-Erle/Horst. Mit Böllern haben Unbekannte in Gelsenkirchen einen Briefkasten und zwei Zigarettenautomaten beschädigt. Und dabei Geld erbeutet.

Briefbox und Zigarettenautomaten in Gelsenkirchen gesprengt

Mit Böllern haben Unbekannte in Gelsenkirchen einen Briefkasten und zwei Zigarettenautomaten beschädigt. Und in der Nacht zu Sonntag, 22. Dezember, Geld erbeutet.

Bargeld erbeutet, aufgeschreckte Zeugen schlagen Alarm

In Gelsenkirchen-Erle erbeuteten zwei Unbekannte Bargeld, nachdem sie einen Zigarettenautomaten auf der Hermannstraße zwischen Rudelgasse und Ilsegasse aufgesprengt hatten. Zeugen alarmierten die Polizei, als sie kurz vor Mitternacht einen lauten Knall hörten. Die beiden Täter flüchteten in unterschiedliche Richtungen - einer in eine Parkanlage in der Nähe, der andere über die Rudelgasse. Sie werden wie folgt beschrieben: Beide sind etwa zwischen 25 und 35 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Zur Tatzeit waren sie dunkel bekleidet und trugen eine Sturmhaube.

Geparkter Pkw durch Explosion beschädigt

Zuvor hatten Unbekannte schon in Gelsenkirchen-Horst einen Briefkasten auf der Steinrottstraße zwischen Grenzwinkel und Boystraße gesprengt. In Folge der Explosion ist ein in der Nähe geparkter Pkw von umherfliegenden Teilen des Briefkastens beschädigt worden.

Duo versucht, Zigarettenautomaten aufzusprengen

Zu einer weiteren Explosion kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in Gelsenkirchen-Beckhausen. Dort haben zwei Unbekannte auf der Braukämperstraße in einem Stichweg hinter dem Kreisverkehr versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Zeugen meldeten bei der Polizei zwei dunkel bekleidete Personen, einer der Unbekannten trug unter einer schwarzen Weste einen gelben Kapuzenpullover.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen oder den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

