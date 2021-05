Die Gelsenkirchener Feuerwehr musste den Brand in Erle löschen.

Blaulicht Brennendes Auto in Gelsenkirchen: Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen-Erle. In Gelsenkirchen-Erle hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht jetzt Zeugen.

Ein Auto und ein Müllcontainer sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in Erle in Brand geraten. Die Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben.

Ein 30-jähriger Gelsenkirchener hatte in der Nacht um 0.07 Uhr in seiner Wohnung Knallgeräusche vom Hinterhof des Hauses gehört. Als er aus dem Fenster blickte, sah er im Hinterhof einen brennenden Müllcontainer und einen brennenden Wagen. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach Zeugen

Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug und den Container. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich zu melden: Entweder unter 0209 365-7112 oder 0209 365-8240.

