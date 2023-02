Brandstiftung in Hassel: Mülltonnen standen in Flammen

Die Feuerwehr Gelsenkirchen musste am frühen Samstagmorgen in Resse gleich mehrere Mülltonnenbrände löschen.

Gelsenkirchen. Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in Gelsenkirchen-Resse vier Mülltonnen in Brand gesetzt. Polizei sucht noch Zeugen.

Gleich mehrere Fälle von Brandstiftung in Hassel: Dort wurden laut Polizei Gelsenkirchen am frühen Samstagmorgen von bislang unbekannten Tätern einige Mülltonnen in Brand gesetzt – nämlich im Eppmannsweg, in der Hestermannstraße, im Linnenkampshof sowie in der Straße Im Bockenfeld. Die Taten sollen sich zwischen 2.50 und 5 Uhr ereignet haben.

Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen

Die Feuerwehr gelang es, alle Brände schnell zu löschen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Kontakt zu den Ermittlern unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

