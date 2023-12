Brandstiftung in Gelsenkirchen: Haus und Auto beschädigt

Gelsenkirchen-Erle Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei in Gelsenkirchen. Die Flammen aus einer Mülltonne griffen auf ein Haus und eine Garage über.

Vorsatz oder Fahrlässigkeit? Diese Frage haben unter anderem die Brandermittler der Polizei Gelsenkirchen zu klären, nachdem ein Feuer am Freitag, 29. Dezember, ein Haus und ein geparktes Auto beschädigt hat.

Container in Flammen: Haus in Gelsenkirchen-Erle und Auto in Garage beschädigt

Gegen 4.30 Uhr in der Früh hatten Zeugen den Notruf gewählt, weil ein Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus an der Friesenstraße in Flammen stand. Die durch das Feuer entstandene Hitze beschädigte das Gebäude sowie ein in einer angrenzenden Garage befindliches Auto.

Die Feuerwehr löschte den Brand, Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas Auffälliges zur genannten Zeit rund um die Friesenstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.

