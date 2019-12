Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt in Sachen Brandstiftung. (Symbolbild)

Polizei ermittelt Brandstiftung in Buer: Zwei Autos komplett ausgebrannt

Gelsenkirchen-Buer. In Gelsenkirchen-Buer sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Autos komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brandstiftung in Buer: Zwei Autos komplett ausgebrannt

Zwei auf der Wörthstraße in Gelsenkirchen-Buer abgestellte Autos sind in der Nacht von Sonntag auf Montag komplett ausgebrannt. Dabei wurde nach Angaben der Polizei auch das Rollo eines Wohnhauses beschädigt. Bei dem Brand entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Flammen gegen 2.50 Uhr und alarmierte daraufhin Feuerwehr und Polizei. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden die Fahrzeuge, ein BMW und ein Opel, abgeschleppt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Zeugenhinweise werden unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder -8240 (Kriminalwache) erbeten.