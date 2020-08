Brandmelder schlagen Alarm: Viel zu tun für die Feuerwehr

Viel zu tun gab es am Donnerstag für die Feuerwehr in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Brandbekämpfer verzeichnen einen einsatzreichen Donnerstag. Auch der Rettungsdienst hatte viel zu tun.

Kaum Zeit zum Durchschnaufen hatten die Mitarbeiter der Gelsenkirchener Feuerwehr am Donnerstag.

Um 9.17 Uhr sowie kurz darauf um 9.47 Uhr rückten die Einheiten zu einer Schule in Erle sowie zu einem Gewerbepark in Schalke-Nord aus – in beiden Fällen war es Fehlalarm.

Darum löste der Brandmelder im Marienhospital Gelsenkirchen aus

Um 10.11 Uhr der nächste Alarm: Diesmal hatte die Brandmeldeanlage im Marienhospital Laut gegeben. „Aufgrund der Größe des Objektes wurde umgehend ,Zweiter Alarm’ ausgelöst“, so Feuerwehrsprecher Manuel Schneider. Löschzüge aus Altstadt und Heßler sowie weitere Einheiten der Wache Buer rückten aus. Ein brennendes Elektrogerät hatte den Alarm verursacht, schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Angestellte den Brand gelöscht.

Kurze Zeit später der nächste Einsatz: Um 10.36 Uhr hatte ein Heimrauchmelder in einer Wohnung an der Dresdener Straße Alarm geschlagen. Ursache war ein angebranntes Essen, die Bewohner löschten den Brand selbst.

Auch Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren gefordert

„Neben den Brandeinsätzen waren auch die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst außergewöhnlich stark gefordert“, so Manuel Schneider. „Zeitweise waren fast alle Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge zeitgleich gebunden.“