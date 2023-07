Brand: Jugendfeuerwehrmann handelt goldrichtig und schnell

Ein Mitglied der Jugendfeuerwehr Gelsenkirchen hat geistesgegenwärtig gehandelt und die richtigen Maßnahmen getroffen, sonst wäre der Kellerbrand wohl nicht so glimpflich abgelaufen. Menschen waren in Gefahr.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Goldrichtig gehandelt ein Gelsenkirchener Jugendfeuerwehrmann. Seine Umsicht half, 14 Menschen zu retten.

Feuerwehr Gelsenkirchen lobt Nachwuchs: Umsichtig Retter eingewiesen, Hilfe geleistet

Nach Angaben der Feuerwehr schlug die Nachwuchskraft Alarm, als er am Donnerstag, 13. Juli, gegen 15.50 den Kellerbrand an der Rotthauser Straße bemerkte. Dank seiner Fachkenntnisse und schon einiger Routine konnte er der Leitstelle in Buer präzise Angaben zum bevorstehenden Einsatz machen. Lesetipp:Faszination Feuerwehr: Warum zwei Gelsenkirchener Jugendliche mitmachen

Während die Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3 ausrückten, wies der Jugendfeuerwehrmann „die aus dem Haus flüchtenden Personen vorbildlich an“, so ein Feuerwehrsprecher.

Insgesamt wurden 14 Menschen über den Treppenraum und mit Drehleitern gerettet und den Rettungskräften zur medizinischen Kontrolle übergeben. Der brennende Unrat im Keller war schnell abgelöscht.

