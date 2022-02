Gelsenkirchener Brandhaus ist vorerst unbewohnbar

Ein Wohnungsbrand in Gelsenkirchen hat die Feuerwehr am Montag, 28, Februar, in Atem gehalten. Ein Bewohner wurde verletzt.

Gelsenkirchen-Sutum. Ausgebrannt ist in Gelsenkirchen eine Wohnung. Ein Bewohner wurde wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Das Haus ist unbewohnbar.

Nach einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen am Montag, 28, Februar, ist die Theodor-Otte-Straße wieder freigegeben worden. Ein Bewohner ist wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt worden, das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Wohnung in Gelsenkirchen brennt komplett aus, Bewohner mit Rauchgasvergiftung

Wie Feuerwehrsprecher Carsten Jost mitteilte, ist die Wohnung im Erdgeschoss des Hauses an der Theodor-Otte-Straße „ausgebrannt, dazu ist das Haus derzeit unbewohnbar.“ Das Gebäude sei vom Stromnetz genommen worden, die Bewohner allesamt bei Freunden und Verwandten untergekommen.

Der Einsatz am Brandort dauerte bis 14.30 Uhr, erst zu diesem Zeitpunkt waren die Nachlöscharbeiten abgeschlossen, restliche Glutnester beseitigt. Das Feuer in der Erdgeschosswohnung an der Theodor-Otte-Straße in Sutum ist um kurz nach elf Uhr am Montag ausgebrochen. Ein Bewohner hat sich schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen können. Bei dem Mann bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung.

Die Wohnung in Sutum ist der Gelsenkirchener Feuerwehr zufolge komplett ausgebrannt, die Flammen sind bereits abgelöscht. Für den Einsatz wurde die Theodor-Otte-Straße bis nachmittags gesperrt. Foto: Foto: Feuerwehr

Die Wohnung ist der Feuerwehr zufolge komplett ausgebrannt. Nach dem Ende des Einsatzes hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

