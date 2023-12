Brand in Gelsenkirchen: Söhne springen aus dem Fenster

Gelsenkirchen Mit einem Sprung aus dem Fenster retteten sich zwei Jugendliche (16, 17) bei einem nächtlichen Wohnungsbrand in Gelsenkirchen.

Mit einem Sprung aus dem Fenster im ersten Stock retteten sich zwei 16 und 17 Jahre alte Gelsenkirchener bei einem nächtlichen Wohnungsbrand im Stadtnorden. Die Feuerwehr brachte ihre Eltern in Sicherheit.

Brennende Kerze, Glut einer Shisha-Pfeife, technischer Defekt - Ermittler suchen noch nach Brandursache

In dem eineinhalbgeschossigen Haus an Laurentiusstraße im Stadtteil Horst ist in der Nacht zu Freitag, 22. Dezember, um 2.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die beiden Söhne gaben gegenüber den Einsatzkräften an, dass sie nachts aufgestanden seien, um ein Glas Wasser zu trinken. Dabei entdeckten sie das Feuer im Wohnzimmer und brachten sich durch einen Sprung aus dem Fenster in Sicherheit. Kurz darauf traf die alarmierte Feuerwehr ein und führte ihre Eltern ins Freie.

Ob das Feuer durch brennende Kerzen eines nicht gelöschten Adventskranzes oder durch Unachtsamkeit im Umgang mit einer Shisha-Pfeife entstanden ist, ist genauso Gegenstand der Ermittlungen wie die Möglichkeit eines technischen Defektes.

Die beiden Söhne wurden im Rettungswagen betreut und von einem Notarzt untersucht. Ebenso wie ihre Eltern blieben sie unverletzt. Der Brand im Wohnzimmer wurde schnell von zwei Trupps mit einem C-Rohr gelöscht. Lüftungseinsatz, Nachlöscharbeiten und Aufräumen zogen sich allerdings noch bis fünf Uhr in der Frühe hin.

