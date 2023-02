Brand in Gelsenkirchen: Dramatischer Notruf, hoher Schaden

In Gelsenkirchen-Neustadt stand am frühen Freitagnachmittag eine Wohnung in Flammen.

Gelsenkirchen-Neustadt. In Gelsenkirchen-Neustadt stand eine Wohnung in Flammen, der Notruf bei der Feuerwehr war dramatisch. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt.

Erheblicher Sachschaden, zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt: Am Freitag, 3. Februar, hat es gegen 13.25 Uhr an der Josefstraße in Gelsenkirchen-Neustadt in einer Wohnung gebrannt. Dramatisch hätten die ersten Anrufer in der Leitstelle die Situation im zweiten Obergeschoss der Wohnung geschildert, berichtet die Gelsenkirchener Feuerwehr. Die Wohnung „stünde in Vollbrand“ und „eine Person könnte sich noch in der Wohnung befinden“, hieß es im Notruf.

Wohnungsbrand in Gelsenkirchen: Dramatischer Notruf und hoher Sachschaden

Daraufhin machten sich direkt zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen von den Wachen Altstadt, Heßler und Buer auf den Weg zur Einsatzstelle. Die eintreffenden Kräfte durchsuchten alle Wohnungen des Gebäudes und konnten eine brennende Küchenzeile schnell löschen. In den Wohnungen wurden keine Personen mehr gefunden.

Eine Mann, der Inhaber der Wohnung, wurde noch an der Einsatzstelle versorgt, wollte aber nicht ins Krankenhaus. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die betroffene Großfamilie sei anderweitig untergebracht worden, so die Feuerwehr. Nach knapp zwei Stunden waren alle Einsatzkräfte wieder einsatzbereit an ihren Standorten.

