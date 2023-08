Brand in Gelsenkirchen: Auch Kinder müssen ins Krankenhaus

Gelsenkirchen-Altstadt/Schalke-Nord. Einen Brandeinsatz hatte die Feuerwehr Gelsenkirchen. In einem Haus hatte sich ein Kellerbrand entwickelt. Acht Menschen wurden verletzt.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen hat am Donnerstag, 3. August, ein Feuer nahe der Gelsenkirchener Innenstadt erfolgreich bekämpft und Menschen in Sicherheit gebracht. Insgesamt acht Personen wurden verletzt.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung: Zwei Erwachsene und sechs Kinder im Krankenhaus

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Gelsenkirchener Wilhelminenstraße sind über eine Drehleiter und durchs Treppenhaus von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Nach Angaben von Feuerwehr-Chef Michael Axinger ist in einem Haus an der Wilhelminenstraße ein Kellerbrand ausgebrochen. Ein Sofa stand im Untergeschoss in Flammen. Die Bewohner sind über eine Drehleiter und durchs Treppenhaus von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden.

Zwei Erwachsene und sechs Kinder sind wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei Löschzüge der Feuerwehr und insgesamt 33 Retter waren im Einsatz. Die Polizei wird die Brandursache ermitteln. Auszugehen ist von Brandstiftung.

