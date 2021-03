Brand im Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchener Innenstadt

Die Ermittlungen zur Brandursache in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen dauern an.

Gelsenkirchen. In der Altstadt in Gelsenkirchen ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am Sonntag im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in der Altstadt, wie die Polizei Montag mitteilte.

Als die Polizeibeamten um 2.40 Uhr eintrafen, hatten mehrere Anwohner über ein Fenster das Gebäude bereits verlassen. Zwei weitere Anwohner wurden durch die Feuerwehr aus dem verrauchten Haus evakuiert. Ein Bewohner des Hauses hatte den Brand im Hausflur bereits gelöscht. Nachdem die Feuerwehr den Hausflur gelüftet und den Rauch entfernt hatte, konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die zu dem Zeitpunkt verdächtige Feststellungen an der Hauptstraße gemacht haben. Hinweise an 365 7112 oder an 365 8240.