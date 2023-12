Brand: Gelsenkirchener Wehr rettet gestürzte Seniorin

Die Gelsenkirchener Feuerwehr ist zu einem Wohnungsbrand an der Karlstraße in Erle am Montagabend, 18. Dezember, ausgerückt.

Gelsenkirchen Eine Seniorin ist in Gelsenkirchen nach einem Sturz von der Feuerwehr gerettet worden. In der Küche war zuvor ein Feuer ausgebrochen.

Glück im Unglück hatte eine Seniorin bei einem Wohnungsbrand am Montag, 18. Dezember. Als in ihrer Küche gegen 18.10 Uhr in Feuer ausbrach, ist sie beim Verlassen der Wohnung an der Karlstraße im Stadtteil Erle im Treppenhaus gestürzt und konnte sich nach Angaben der Feuerwehr aufgrund ihrer krankheitsbedingten Leibesfülle nicht mehr selbst in Sicherheit bringen. Aufgrund dieser Alarmmeldung rückten gleich zwei komplette Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzug 13 (Erle-Süd) der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle aus.

Gelsenkirchener Seniorin kocht Abendessen, es entzündet sich, Feuer greift auf Küchenschränke über

Vor Ort wurde die Wohnungsinhaberin von den Rettungstrupps in Sicherheit gebracht. Wie sich herausstellte, war das Abendessen der älteren Dame zu lange auf dem Herd verblieben, es hatte sich entzündet und die Flammen breiteten sich daraufhin auf die Oberschränke der Küche aus. Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten löschten den Brand mit einem Strahlrohr ab. Danach wurde die Wohn von Brandrauch per Lüfter befreit, der E-Herd vom Stromnetz genommen.

Die ältere Dame wollte laut Feuerwehr daheim bleiben, ihr Schwiegersohn übernahm ihre Betreuung. Ein medizinischer Check ergab keinen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die zwischenzeitlich vermisste Katze konnte nicht in der Wohnung gefunden werden. Gegen 19.20 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder an ihren Wachen.

