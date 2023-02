Brand: Gelsenkirchener Feuerwehr rettet Menschen und Hund

Gelsenkirchen-Beckhausen. Am Samstag hat es an der Horster Straße in Gelsenkirchen-Beckhausen gebrannt. Die Feuerwehr rettete zwei Menschen und einen Hund vor dem Feuer.

Zu einem Dachstuhlbrand musste die Gelsenkirchener Feuerwehr am Samstagabend nach Beckhausen ausrücken. Dabei war eine Person zunächst als vermisst gemeldet.

Gegen 22 Uhr wurde die Wehr alarmiert: Ein Zimmer in einer Dachgeschosswohnung in einem mehrstöckigen Wohnhaus an der Horster Straße war in Brand geraten, der Anrufer sprach von einer vermissten Person. Die Feuerwehr rückte an und brachte zunächst zwei Personen und einen Hund in Sicherheit. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung, anschließend wurden die beiden Personen ins Bergmannsheil nach Buer gebracht.

So viele Feuerwehrleute aus Gelsenkirchen kamen zum Einsatz

Das Feuer bekämpften die Feuerwehrleute sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite des Gebäuden, der Brand konnte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers schnell gelöscht werden. „Der Schaden an der Wohnung ist erheblich, und sie kann bis auf weiteres nicht mehr genutzt werden“, teilte der Feuerwehrsprecher mit. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

An dem Einsatz beteiligt waren die Feuerwachen Buer, Heßler, Altstadt und die Freiwillige Feuerwehr Horst und Erle-Nord. Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort.

