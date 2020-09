Am Donnerstagmorgen ist der Balkon eines Wohnhauses an der De-la-Chevallerie-Straße in Gelsenkirchen-Buer in Brand geraten.

Brand Großeinsatz in Gelsenkirchen: Flachdach steht in Flammen

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist am Donnerstagmorgen ein Balkon in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf das Flachdach aus. Die Löscharbeiten dauern an.

Ein Balkon im vierten Obergeschoss eines Wohngebäudes in der De-la-Chevallerie-Straße in Gelsenkirchen-Buer ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Brand geraten. Gegen 2.44 Uhr alarmierte ein Anrufer die Feuerwehr.

Während der Einleitung der Löschmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich das Feuer bereits in das Flachdach ausgebreitet hat. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, stellt sich die Brandbekämpfung im Dachbereich als besonders schwierig dar. Die Löscharbeiten dauern daher zum jetzigen Zeitpunkt noch an.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Derzeit ist die Feuerwehr Gelsenkirchen mit insgesamt 90 Einsatzkräften vor Ort. Die De-la-Chevallerie-Straße ist im Bereich der Nienhofstraße vollständig gesperrt.