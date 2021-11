Gelsenkirchen Brand an Gesamtschule Buer-Mitte: Anbau steht in Flammen

Gelsenkirchen. Zu drei Brandeinsätzen ist die Gelsenkirchener Feuerwehr am Samstag ausgerückt. Auch ein Anbau der Gesamtschule Buer-Mitte stand in Flammen.

Zu drei Brandeinsätzen musste die Gelsenkirchener Feuerwehr am Samstagmorgen ausrücken: In der Straße am Spritzenhaus brannte ein Müllcontainer, am Brößweg ein Altpapiercontainer und wenige Hundert Meter weiter stand ein Stapel Zeitungen in Flammen.

Brand an Gesamtschule Buer-Mitte: Dachverkleidung wurde abgenommen

Als die Feuerwehr um 3.41 Uhr an dem brennenden Müllcontainer eintraf, hatten die Flammen bereits auf das Dach und die Fassade eines Anbaus Gesamtschule Buer-Mitte übergegriffen. „Aufwendig musste im weiteren Verlauf die Dachverkleidung aufgenommen werden, um auch an die letzten Glutnester zu gelangen“, teilte die Feuerwehr mit.

Während der Löschzug noch vor Ort war, brannte am Brößweg ein Altpapiercontainer. Dieser konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden, wie auch der Stapel Zeitungen. „Die Polizei Gelsenkirchen leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein“, teilte die Feuerwehr mit. (ck)

