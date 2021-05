Brand in Gelsenkirchen: Bei einem Feuer in einer Werkstatt an einer Tankstelle wurden zwei Personen verletzt.

Gelsenkirchen. Bei einem Brand in einer Werkstatt an einer Gelsenkirchener Tankstelle wurden zwei Personen verletzt. Eine Person kam in ein Krankenhaus.

Aus bisher ungeklärter Ursache hat es in einer Werkstatt an einer Tankstelle in Gelsenkirchen-Horst gebrannt. Zwei Personen wurden bei dem Feuer an der Straße „Zum Bauverein“ verletzt, eine Person wurde mit Verbrennungen am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert.

Brand an Gelsenkirchener Tankstelle: Zwei Personen verletzt

„Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, hatte der Tankstelleninhaber bereits mit einem Gartenschlauch den Großteil der Flammen gelöscht“, teilt die Feuerwehr Gelsenkirchen mit. Er zog sich leichte Verbrennungen an der Hand zu. Sein Mitarbeiter erlitt schwerere Verbrennungen, er hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes noch in der Werkstatt auf. Mit Verbrennungen am Kopf und am Oberkörper und einer massiven Rauchgasvergiftung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Abschluss der Nachlösch- und Lüftungsmaßnahmen übernahm die Polizei die Einsatzstelle. Sie leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen