Brände in Gelsenkirchen enden glimpflich: Keine Verletzten

Beim Einsatz am Grasmückenweg in Resse verzeichneten die Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen eine starke Rauchentwicklung.

Gelsenkirchen. Zwei Brände in kurzem zeitlichen Abstand halten die Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen am Montagvormittag auf Trab: Zum Glück keine Verletzten.

Gleich zweimal binnen kurzer Zeit mussten Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen am Montagvormittag ausrücken: Beim ersten Einsatz gegen 10.30 Uhr stand die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Grasmückenweg in Resse in Flammen. Entgegen erster Hinweise befand sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise dort niemand in der Bewohner. Das Feuer konnte somit sofort bekämpft und auch zeitnah gelöscht werden.

Zweiter Einsatz der Gelsenkirchener Feuerwehr in der Feldmark

Kurz darauf folgte aber schon der nächste Alarm: Gegen 11.20 Uhr stand laut Feuerwehr der Keller eines Einfamilienhauses am Gartenkamp in der Feldmark in Flammen. Auch hier konnte das Feuer schnell gelöscht werden, die Entlüftungsarbeiten erwiesen sich jedoch als etwas komplizierter und zeitaufwendiger. Letztlich durften die Bewohner aber doch in ihr Haus zurückkehren.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen