BP-Werke in Gelsenkirchen: Darum brennen jetzt die Fackeln

Gelsenkirchen-Horst/-Scholven. An den beiden Gelsenkirchener BP-Standorten kann es in der nächsten Zeit laut und hell werden. Das ist der Grund für die Fackelaktivitäten.

Mehrere Monate hat die Großrevision an den beiden Gelsenkirchener BP-Standorten Horst und Scholven gedauert, jetzt wird die Anlage wieder schrittweise in Betrieb genommen. Aus diesem Grund könne es in der nächsten Zeit zu wiederkehrenden Fackelaktivitäten in den beiden Werken kommen, teilte das Unternehmen mit.

„Selbstverständlich wollen wir für unsere Nachbarinnen und Nachbarn die Auswirkungen so gering wie möglich halten“, sagte BP-Pressesprecherin Eva Kelm. Dennoch ließen sich etwaige Auswirkungen wie Lichtschein und Geräuschentwicklung durch den Fackelbetrieb nicht immer ganz verhindern.

Das ist der Grund für die Fackelaktivitäten in den Gelsenkirchener Werken

Bei dem Anfahrvorgang können die anfallenden Rohgase aus dem betroffenen Raffineriesystem nicht sofort und im vollen Umfang in den Betrieben verarbeitet werden. Um die Anlage zu entlasten, werden die überschüssigen Gase über die Fackeln auf dem Werksgelände verbrannt. Dabei wird Dampf eingesetzt, dieser Vorgang kann aber auch für die Geräuschentwicklung sorgen. „In die Luft gelangen nach der Verbrennung Wasserdampf und Kohlendioxid“, teilt BP weiter mit. „Das sind Stoffe, die auch von Privathaushalten beispielsweise durch den Heizungsbetrieb in die Luft abgegeben werden.“

Die Revision in den beiden Werken war nach Unternehmensangaben eine der größten ihrer Art in Europa. Während der mehrmonatigen Aktion wurden die Industrieanlagen gereinigt, überprüft und bei Bedarf repariert, rund 4000 zusätzliche Fachkräfte waren daran beteiligt.

Bei Fragen zum Thema können sich Nachbarn der Werke rund um die Uhr an das Umwelttelefon der Raffinerie wenden: 0209 366-3588.

