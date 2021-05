BP-Revision: Im Gelsenkirchener Norden brennen die Fackeln

Die BP-Raffinerie in Gelsenkirchen: Hier findet ab der kommenden Woche eine Großrevision statt.

Gelsenkirchen-Scholven. Ab Ende kommender Woche kann es im Gelsenkirchener Norden wieder zu Fackelaktivitäten in der BP-Raffinerie kommen. Das sind die Gründe.

Im Norden von Gelsenkirchen kann es ab der kommenden Woche wieder zu Fackelaktivitäten kommen: BP hat jetzt eine Großrevision in der Scholvener Raffinerie angekündigt, die am 15. Mai startet. Dafür müssen einige Anlagen für etwa acht Wochen stillgelegt werden – beim Ab- und Wiederanfahren würde dann das dabei anfallende überschüssige Gas kontrolliert verbrannt, teilte eine BP-Sprecherin mit.

Raffinerien sind rechtlich verpflichtet, ihre Anlagen regelmäßig einer Überprüfung durch unabhängige Sachverständige zu unterziehen. Aufgrund der Größe und Komplexität der Raffinerie in Gelsenkirchen kann dies nicht mit einem Mal in Gänze durchgeführt werden, sondern erfolgt Jahr für Jahr in unterschiedlichen Teilbereichen. Die zur Revision anstehenden Produktionsanlagen werden dabei nach einem festgelegten Prozess abgeschaltet, gereinigt, inspiziert und bei Bedarf repariert bzw. einzelne Komponenten erneuert. Anschließend werden die Anlagen von unabhängigen Prüfern kontrolliert.

Hier können sich Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger informieren

Durch externe Fachkräfte werde es während des Stillstands zu mehr Verkehr auf den Zufahrtswegen kommen – vor allem im Bereich Ulfkotter Straße/Bellendorfs Weg im Norden von Werk Scholven, aber auch auf der Feldhauser Straße im Süden des Werkes, so die Sprecherin.

Bei Fragen zu Geräuschs- oder Geruchsbelästigungen können sich Nachbarn 24 Stunden am Tag an das Umwelttelefon der Raffinerie wenden: 0209 366-3588.

