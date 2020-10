BP: In Gelsenkirchens Norden wird der Himmel wieder rot

Gelsenkirchen-Scholven. In den kommenden Wochen kann es über der BP-Raffinerie im Norden von Gelsenkirchen wieder hell und laut werden: Das ist der Grund.

Die BP nennt es einen „Fitnesscheck“ – für die Bewohner im Gelsenkirchener Norden heißt das, dass sich in den kommenden Wochen der Himmel über Scholven, Hassel und Buer wieder rot verfärben könnte, auch mit lauten Geräuschen ist zu rechnen. Der Grund ist eine TÜV-Revision in der BP-Raffinerie.

In regelmäßigen Abständen muss sich das Werk einer solchen technischen Überprüfung unterziehen. Eigentlich war die Revision bereits für April geplant, doch Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Daher beginnen die TÜV-Prüfer erst jetzt mit ihrer Arbeit, die voraussichtlich etwa acht Wochen dauern. In dieser Zeit stünden einige Anlagen im Werk für still, teilte BP mit.

BP bitten die Anwohner im Gelsenkirchener Norden um Verständnis

Was heißt das für die Anwohner? „Durch den Stillstand kann es zeitweise zu Fackelaktivitäten kommen – vor allem dann, wenn Anlagenteile außer Betrieb oder wieder in Betrieb genommen werden und das dabei anfallende überschüssige Gas kontrolliert verbrannt werden muss“, so ein BP-Sprecher. Die Raffinerie versuche, diese Maßnahmen auf ein „absolut notwendiges Minimum“ zu reduzieren und bitte ihre Nachbarschaft jetzt schon um Verständnis, heißt es weiter.

Anwohner müssten auch mit mehr Verkehr durch externe Fachkräfte rechnen, so der Sprecher weiter, vor allem auf den Zufahrtswegen im Bereich Ulfkotter Straße/Bellendorfsweg im Norden des Werks, aber auch auf der Feldhauser Straße im Süden.

Hier können sich die Nachbarn informieren

Eine Anlagenrevision ist für Raffinerien gesetzlich vorgeschrieben. Die Produktionsanlagen werden dabei nach einem festgelegten Prozess abgeschaltet, gereinigt, inspiziert und bei Bedarf repariert beziehungsweise einzelne Komponenten komplett erneuert. Anschließend werden die Anlagen von unabhängigen Prüfern kontrolliert. Am Ende erhalten sie eine Verlängerung der Betriebserlaubnis.

Bei Fragen zu Geräuschs- oder Geruchsbelästigungen können sich Nachbarn 24 Stunden am Tag an das Umwelttelefon der Raffinerie wenden: 0209 366-3588.

Aktuelle Fallzahlen, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Im Internet können Sie sich auf corona-newsletter kostenlos für den Newsletter anmelden.