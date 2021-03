BP Gelsenkirchen spendet Püttsocken und Masken für die Awo

Gelsenkirchen. Über eine Spende von BP freute sich jetzt die Gelsenkirchener Awo. Die Spende ließ vor allem die Herzen von Bergbau-Fans höher schlagen.

1000 Mund-Nasen-Schutzmasken und ein großes Paket mit Püttsocken und Seife: Über diese Spende freute sich jetzt die Awo Gelsenkirchen/Bottrop. Absender war die BP-Raffinerie in Gelsenkirchen.

„Wenn man bereits unter Ängsten und finanziellen Nöten leide, sind es oftmals die kleinen Sachen, die das Leben bereits erheblich leichter machten“, sagt Awo-Geschäftsführerin Gudrun Wischnewski. Um diese Menschen kümmert sich die Awo: Sie bietet ein breites Dienstleistungsspektrum, das sich von Integrationsarbeit und sozialen Projekte über Kinder-, Jugend- und Familienarbeit bis hin zur Förderung von Bildung und Seniorenarbeit streckt. Diese Menschen, beispielsweise Frauen, die kurzfristig Obhut benötigen, bedürftige Kinder und auch Menschen mit Migrationshintergrund, seien von den Auswirkungen durch die anhaltende Corona-Pandemie weiterhin stark beeinträchtigt, so Gudrun Wischnewski.

Gelsenkirchener Bezirksbürgermeister vermittelte die Spende

Die Spende kam durch die Vermittlung von Bezirksbürgermeister Dominic Schneider (SPD) zustande. „Gerade die Püttsocken sind in unserer Ruhrgebiets- und Kumpelstadt auch symbolisch wertvoll“, so Schneider. „Denn in den Bergwerken und Kauen wurden Zusammenhalt und Unterstützung großgeschrieben und das ist es, was bedürftige Menschen auch heute noch am meisten brauchen.“

„Corona beschäftigt uns alle gleichermaßen und da ist es ganz selbstverständlich, dass man in der Nachbarschaft füreinander da ist“, erklärt Eva Kelm, Leiterin Standortkommunikation der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen.