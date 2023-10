Bombenverdacht: Dieses Areal in Gelsenkirchen wird gesperrt

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen muss ein Bereich nahe der Emscher jetzt abgesperrt werden. Auf dem Areal werden 18 Bomben vermutet – und sterbliche Überreste.

Verdacht auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg: Im Zuge der naturnahen Umgestaltung der Emscher im Linnenbrinks Feld muss auf dem geplanten Baufeld am Linnenbrinksweg nun überprüft werden, ob sich im Untergrund bereits vermutete Kampfmittel befinden – insgesamt gibt es dort 18 so genannte Bombenverdachtspunkte. Beginn der Überprüfungen ist am Montag, 23. Oktober, das Areal wird dann abgesperrt und darf nicht mehr betreten werden. Ein besonders sensibler Punkt im Zusammenhang mit den Arbeiten: An genau dieser Stelle könnte sich ein Massengrab jüdischer Zwangsarbeiterinnen befunden haben.

Bombenverdacht in Gelsenkirchen: Dieses Areal wird ab Montag gesperrt

„Nach einem von der Emschergenossenschaft in Auftrag gegebenen Gutachten kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich trotz einer wahrscheinlichen Umbettung immer noch sterbliche Überreste von Zwangsarbeiterinnen im Linnenbrinks Feld befinden könnten. Die Arbeiten werden daher eng von Archäologen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und der Stadt Gelsenkirchen begleitet“, gab die Emschergenossenschaft jetzt in einer Pressemitteilung bekannt.

Lesen Sie mehr zum ThemaÜber 400.000 Bomben auf Gelsenkirchen: Die Risikogebiete

Das Linnenbrinks Feld ist einer der empfindlichsten Orte in Gelsenkirchen, dort befand sich während der NS-Zeit ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Östlich des Lanferbaches, einem Nebenlauf der Emscher, befand sich zur Zeit des Nationalsozialismus ein Werk der Gelsenberg-Benzin AG – 2000 jüdische Zwangsarbeiterinnen waren hier zur Zwangsarbeit eingesetzt. Bei einem Bombenangriff der Alliierten im September 1944 kamen mindestens 138 von ihnen ums Leben.

Opfer der Bombenangriffe in Gelsenkirchen wurden in Massengräbern verscharrt

Anhand der verfügbaren Quellen – Erinnerungen von Überlebenden des Angriffs, Unterlagen des Friedhofsamtes Gelsenkirchen sowie Zeitzeugengespräche – sei davon auszugehen, dass die Opfer unmittelbar nach den tödlichen Luftangriffen in bis zu drei Massengräbern (vermutlich Bombentrichter) in der Nähe des Linnenbrinks Feld verscharrt wurden, so die Emschergenossenschaft. Der genaue Ort sei heute nicht mehr zweifelsfrei zu rekonstruieren.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Glaubhafte Zeitzeugenaussagen unter anderem des an der Aktion beteiligten damaligen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen, Kurt Neuwald – dessen Ehefrau Cornelia eine der Zwangsarbeiterinnen und damit direkte Augenzeugin war – würden nahelegen, dass später eine Umbettung der getöteten Zwangsarbeiterinnen stattgefunden habe, heißt es weiter. Gleichwohl könne nach der gutachterlichen Einschätzung des Historikers Christopher Kirchberg nicht ausgeschlossen werden, dass sich immer noch sterbliche Überreste der Jüdinnen dort befinden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen