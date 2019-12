Bombe in Gelsenkirchen: Entschärfung hat begonnen

So läuft die Entschärfung der Bombe:

13.19 Uhr: Die Entschärfung beginnt.

13.17 Uhr: Der Hubschrauber ist soeben weggeflogen. Das heißt: Das Sperrgebiet ist menschenleer. Aus dem Heli „Hummel 1“ heraus hatte ein Mann das Gebiet unter anderem mit einer Wärmebildkamera abgesucht.

12.59 Uhr: Die Bahn informiert konkret, welche Verbindungen von der Sperrung betroffen sind: „Zurzeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. In der Folge kommt es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Züge der RE 42 aus Richtung Mönchengladbach Hbf enden und beginnen in Essen Hbf. Aus Richtung Münster enden und beginnen die Züge in Wanne-Eickel Hbf. Die Züge der S 2 werden zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet“, heißt von der Bahn. Die Bitte an alle Reisenden: „Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges!“ Die Streckensperrung dauert laut Bahn voraussichtlich bis ca. 13.45 Uhr.

12.58 Uhr: Bei der gefundenen Bombe handelt es sich um eine britische Bombe mit Langzeitzünder. Das hätte eine „heiklere Entschärfung“ zur Folge, heißt es von Seiten der Stadt.

12.55 Uhr: Dass die Turnhalle an der Hammerschmidtstraße nicht vollständig barrierefrei ist, war den Organisatoren in der Kürze der Zeit nicht bewusst. Jetzt muss improvisiert werden. Das DRK fährt Rollstuhlfahrer, die zur Toilette müssen, nun in ein nahe gelegenes Altenheim an der Bulmker Straße. Die dortige Leitung hat dafür das Okay gegeben.

12.47 Uhr: In etwa einer halben Stunden soll der Feuerwerker loslegen, um die Bombe zu entschärfen.

12.45 Uhr: Gleich steigt ein Polizeihubschrauber auf. Er soll kontrollieren, ob sich nicht doch noch irgendwo Menschen im Sperrgebiet aufhalten.

12.40 Uhr: Die Evakuierung ist abgeschlossen. Gegen 12.50 Uhr soll der Bahnverkehr vor dem Sperrgebiet gestoppt werden.

11.37 Uhr: Keinen Flyer erhalten hat Michael Pert. Der 58-Jährige ist heute Morgen einkaufen gegangen. Bei seiner Rückkehr hat ihn die Polizei an der Absperrung abgefangen. Erst hier hat er vom Bombenfund erfahren. Auch er ist jetzt in der Turnhalle – samt seinem Einkaufswägelchen.

11.33 Uhr: Unter den Menschen in der Turnhalle ist auch eine Mutter, die vor fünf Tagen ein Baby bekommen hat. Sie wurde separat untergebracht – aus Sicherheitsgründen: In der Turnhalle sind halt viele Menschen, die teilweise husten oder niesen. So soll die Ansteckungsgefahr für das Neugeborene minimiert werden.

11.30 Uhr: Gudrun Weller (47) ist mit ihrem Jack-Russell-Terrier Odin vor Ort. Die Speditionskauffrau hätte heute Nachmittag eigentlich arbeiten müssen. Doch sie hat sich eine Bescheinigung ausstellen lassen, dass sie verhindert ist. Auch sie lobt die Einsatzkräfte: „Die Nachricht mit der Bombe war ein Schock.“ Aber durch die gute Organisation sei ihr die Nervosität genommen worden.

11.25 Uhr: Für eine 64-jährige Dame ist es heute bereits die dritte Bombenentschärfung in ihrem Leben. Eine hat sie bereits in Südafrika, eine zweite in Gelsenkirchen miterlebt. „Einerseits kenne ich das“, sagt sie zur WAZ. „Andererseits schockt es mich, dass man so viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch so viele Bomben findet.“ Sie lobt ausdrücklich die Einsatzkräfte. Gestern hätten alle Anwohner Flyer bekommen; heute seien Polizei und Ordnungsamt noch einmal von Tür zu Tür gegangen.

11.20 Uhr: Zum jetzigen Zeitpunkt sind etwa 30 Menschen in der Turnhalle, in der etliche Bierzeltgarnituren aufgebaut sind. Den meisten älteren Anwesenden werden neben Kaffee auch Wasser, Soft-Drinks und Knabbereien angeboten.

11.05 Uhr: Ältere Menschen, die auf Liegen angewiesen sind, werden in umliegende Altenheime evakuiert. Wer fitter ist, wird in die Turnhalle an der Hammerschmidtstraße gebracht. Einheiten vom Roten Kreuz sind vor Ort und betreuen die Menschen, versorgen sie unter anderem mit Kaffee. Auch die Feuerwehr ist da.

11.00 Uhr: Der Grund, warum die Entschärfung nun doch nicht um 14 Uhr, sondern schnellstmöglich passieren soll: Es handelt sich um einen Säurezünder, was ein bisschen diffiziler sein soll.

10.55 Uhr: Die Feuerwache ist erfolgreich geräumt worden.

10.45 Uhr: Gleich ist die Feuerwache 1 an der Reihe. Sie liegt mitten im Sperrgebiet und muss auch evakuiert werden. In Sicherheit gebracht werden dabei auch drei Löschfahrzeuge, darunter eine Drehleiter, und vier Rettungswagen.

9.30 Uhr: Die Einsatzkräfte beginnen damit, das Gebiet um den Wildenbruchplatz weiträumig zu evakuieren.

Sammelstelle für Anwohner, Info-Telefon, Krankentransporte

Neben der Feuerwache 1 und dem Polizeirevier Süd liegen viele Betriebe und einige städtische Dienststellen im Gefahrenbereich. Sie müssen ebenfalls evakuiert werden. Einsatzkräfte fordern die Menschen per Lautsprecherdurchsagen und auch persönlich auf, den Gefahrenbereich zu verlassen. Wie Stadtsprecher Oliver Schäfer mitteilte, haben sich bereits einige Menschen gemeldet, „die auf einen Krankentransport angewiesen sind“. Sie haben sich auf eine Liste setzen lassen, die jetzt abgearbeitet wird. Die Stadt rechnet „mit etwa 80 solcher Krankenfahrten“.

Straßen und Zuwegungen werden gesperrt

Im Zuge der Entschärfung werden zahlreiche Straßen und Zuwegungen gesperrt. Wann der Kampfmittelexperte sich an die Arbeit macht, ist noch offen und wird mitgeteilt. Auch der Bahnverkehr sowie der Öffentliche Nahverkehr sind während des Entschärfungszeitraums betroffen. Eine Sammelstelle für evakuierte Anwohner ist in der Turnhalle des Friedrich-Gauß-Gymnasiums eingerichtet: Hammerschmidtstraße 13, 45888 Gelsenkirchen. Die Leitstelle des Ordnungsamtes (0209 169 3000) steht für Fragen von Anwohnern zur Verfügung stehen.

GeKita und Straßen.NRW nicht erreichbar

Im Evakuierungsgebiet liegen auch die Dienststellen von GeKita und Straßen NRW. Diese sind seit Beginn der Evakuierung nicht mehr erreichbar. Die Zulassungsstelle liegt außerhalb des Bereichs. Allerdings kann der Parkplatz der Zulassungsstelle nicht mehr genutzt werden, da die Zuwegungen nun gesperrt werden.

Betriebshof Gelsendienste geräumt

Aufgrund der vorgezogenen Bombenentschärfung muss auch der Betriebshof von Gelsendienste an der Wickingstraße früher geräumt werden. Ursprünglich sollte das gegen Mittag passieren. Als Ausweichmöglichkeit steht allen Anlieferern bis 18 Uhr der Wertstoffhof Nord an der Adenauerallee 115 zur Verfügung. Die Kundeninfo und das Friedhofsbüro an der Wickingstraße 25a sind durch die angelaufenen Maßnahmen auch nicht mehr erreichbar.

Müllabfuhr startet früher

Die Müllabfuhr hat ihre Runde in dem Gebiet bereits ab 6 Uhr gemacht. Falls Behälter nicht geleert oder Sperrmüll beziehungsweise Elektrogroßgeräte nicht abgeholt werden können, wird Gelsendienste dies in den Folgetagen nachholen. Der Betriebsausschuss Gelsendienste wird am Mittwoch in das Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, verlegt. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 16 Uhr im Ratssaal.

