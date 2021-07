Bombenfund auf BP-Gelände: A 52 wird am Freitag gesperrt

Gelsenkirchen. Das dürfte zu langen Staus führen: Die A 52 wird in Gelsenkirchen am Freitag ab 11.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Grund ist ein Bombenfund.

Autofahrer, aufgepasst: Am Freitag, 16. Juli, wird es in Teilen des Gelsenkirchener Nordens zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Die Autobahn 52 wird zwischen den Anschlussstellen Hassel und Buer-West in der Zeit zwischen 11.30 und voraussichtlich 14 Uhr voll gesperrt – und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Alle Fahrzeuge werden innerstädtisch umgeleitet. Grund für diese Maßnahme ist eine Bombenentschärfung in Scholven. Diese soll ab 12 Uhr beginnen.

Der Fünf-Zentner-Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg wurde laut Stadt Gelsenkirchen bei Erdarbeiten auf dem Werksgelände von BP gefunden. „In der Evakuierungszone leben rund 30 Anwohner, die für die Zeit der Entschärfung ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen“, erklärte Stadtsprecher Martin Schulmann auf Anfrage dieser Zeitung. Zudem seien einige Firmengebäude betroffen. Auch diese müssten geräumt werden.

Eine Sammelstelle für die betroffenen Anwohner wird nicht eingerichtet

In dem rot umrandeten Bereich liegt die Evakuierungszone für die Bombenentschärfung am Freitag, 16. Juli, in Gelsenkirchen-Scholven. Foto: Stadt Gelsenkirchen

Eine Umleitung führt über die innerstädtischen Straßen – in Fahrtrichtung Marl ab Buer-West über die Bedarfsumleitungen U 83 und U 85 und in Fahrtrichtung Essen ab Hassel über die U 16 und die U 18. Während der Entschärfung werden neben der A 52 auch die Pawiker Straße sowie weitere Straßen und Zuwegungen gesperrt.

Eine Sammelstelle wird laut Stadt nicht eingerichtet. Die Leitstelle des Ordnungsamtes steht für Fragen von Anwohnerinnen und Anwohnern zur Verfügung unter: 0209/169 3000. Die Stadt Gelsenkirchen informiert während der Entschärfung über die städtische Internetseite sowie Facebook und Twitter.

