Bombenfund in Gelsenkirchen: „So eine Bombe ist sehr selten“

Große Bombenentschärfung in Gelsenkirchen am Freitag (17. Februar): Schlange stehen vor der Turnhalle, wo die Registrierung stattfindet.

Gelsenkirchen. Große Bombenentschärfung in Gelsenkirchen: Die Evakuierung läuft. Was Betroffene erleben und wie die Polizei den Einsatz bislang bewertet.

Rund 6500 Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener müssen ihr Zuhause verlassen: Der Betroffenenkreis der Bombenentschärfung in Bulmke-Hüllen ist groß - und die Evakuierung in vollem Gange. Etwa 90 Menschen sind am Freitag gegen 12 Uhr in der Sporthalle des Schalker Gymnasiums an der Liboriusstraße 103 eingetroffen – darunter vor allem viele ältere Damen und Herren.

Harry Gill ist einer von ihnen. Der Senior im Rollstuhl wurde von seiner Tochter Petra Müller hierhin gebracht. Sie lebt in Hattingen und ist extra nach Gelsenkirchen gekommen, um ihren Vater zu unterstützen, wie sie uns erzählt. Für die beiden ist es nicht die erste gemeinsame Bombenentschärfung. „Ich hoffe, es geht schneller als beim letzten Mal“, sagt Müller. Damals habe sie fünf bis sechs Stunden warten müssen – weil einige wenige in der Gefahrenzone nicht ihre Wohnung verlassen wollten. „Dieses Mal geht es hoffentlich schneller“, sagt die Hattingerin. Lesen Sie hierzu: Bomben-Ärger: Gelsenkirchen zeigt mehr Härte bei Evakuierung

Große Bombenentschärfung in Gelsenkirchen: Das ist der Evakuierungsradius, 6500 Menschen müssen den gesperrten Bereich bis voraussichtlich 11 Uhr verlassen. Foto: Stadt Gelsenkirchen

Auch Heike Goertz wartet hier am Gymnasium – allerdings darf sie nicht in die Turnhalle. Weil sie von ihrer Windhündin Lilly (13) und ihrem Jack Russel Terrier Vino (4) begleitet wird, muss sie draußen ausharren. Zum Glück sind die Temperaturen heute mild, „und zum Glück ist es noch trocken“, sagt sie. Informiert worden sei sie über die Evakuierung per Handzettel von der Stadt. „Das hat gut geklappt“, findet sie – und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Man macht sich ja schon Gedanken, ob noch alles steht, wenn man nach Hause kommt."

Gelsenkirchener Ordnungsdienst macht Lautsprecherdurchsagen in verschiedenen Sprachen

Gefunden wurde die Weltkriegsbombe in einer Kleingartenanlage am Rande der Florastraße. Jetzt ist nicht nur die Florastraße gesperrt. Insgesamt sind 26 Straßen von der Evakuierung betroffen. Foto: Thomas Richter / WAZ

Meliha Kula ist mit ihrem Vater Fehmi vor Ort, für beide ist es die erste Bombenentschärfung. Auch sie fühlt sich gut informiert von der Stadt. „Ich bin innerlich ganz entspannt und habe keine Sorgen“, sagt sie gelassen. Wenige Meter daneben steht Gregor Schüren. Er wartet hier an der Turnhalle auf seinen Onkel und seine Tante, die beide über 90 Jahre alt sind. „Wenn sie hier eingetroffen sind, möchte ich sie zu mir in meine Wohnung mitnehmen“, sagt der Mann aus der Altstadt. „Dann kann ich sie zu Hause ein bisschen betüddeln.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Während weitere Leute an der Sammelstelle eintreffen, fährt der Ordnungsdienst weiter durch den Sperrbereich und informiert auf mehreren Sprachen per Lautsprecherdurchsage über die Evakuierung. Ein Mann fährt mit dem Fahrrad vorbei aus der Sperrzone – es dürfte einer der letzten sein, der letzten Freiwilligen zumindest.

Bombenentschärfung in Gelsenkirchen: Das sagen Ordnungsamt und Polizei

Das bestätigt auch Dennis Tappe, Einsatzleiter des Ordnungsamtes an diesem Tage: „Wir treffen derzeit noch vereinzelt Personen im Evakuierungsgebiet an, versuchen aber jetzt schnellstmöglich komplett zu räumen“, sagt er. Tappe befindet sich an der Europastraße, auf dem großen Parkplatz am Schalker Verein. Hier ist die Leitstelle von Polizei und Ordnungsdienst für den heutigen Einsatz, hier laufen alle Fäden zusammen. Das heißt: Von hier aus wird auch der Feuerwerkerin vom Kampfmittelbeseitigungsdienst grünes Licht gegeben, wenn die Evakuierung abgeschlossen ist und die Expertin mit der Entschärfung starten kann.

Zahlreiche Rettungswagen stehen auf dem Pausenhof des Schalker Gymnasiums. Hier befindet sich die Sammelstelle. Rund 70 Krankentransporte hat es nach Angaben des Ordnungsdienstes bis kurz vor 13 .Uhr gegeben. Foto: Thomas Richter / WAZ

70 Krankentransporte habe es bis kurz vor 13 Uhr gegeben, um bewegungseingeschränkte Menschen aus dem Sperrgebiet zu schaffen, ergänzt Dirk Heinze vom Ordnungsdienst. Die Bombe, die in einer Kleingartenanlage in Bulmke-Hüllen gefunden wurde, sei durchaus etwas Besonderes, sagt er. „So eine 10-Zentner-Fliegerbombe ist sehr selten.“

60 Kräfte des Ordnungsamtes und rund 50 Polizisten sind heute im Einsatz. „Wir leisten Amtshilfe und unterstützen das Ordnungsamt, falls es Probleme gibt“, sagt Matthias Mieberg, Erster Polizeihauptkommissar. Probleme mit uneinsichtigen Bürgern in der Evakuierungszone habe es bislang aber noch nicht gegeben.

Plan der Stadt ist es, die Entschärfung der 10-Zentner-Fliegerbombe um 13.30 zu beginnen. Wir informieren hier laufend über den aktuellen Stand.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen