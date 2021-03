In Gelsenkirchen wurde im Stadtteil Schalke-Nord ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, die noch heute entschärft wird.

Bombenfund Bombe in Schalke gefunden: Kurt-Schumacher-Straße betroffen

Gelsenkirchen. Rund 200 Anwohner in Gelsenkirchen müssen wegen einer Bombenentschärfung evakuiert werden. Die Kurt-Schumacher-Straße wird ab 14 Uhr gesperrt.

Der durch Kartenanalysen festgestellte Verdacht auf eine Fliegerbombe an der Hochkampstraße 80 in Gelsenkirchen-Schalke hat sich heute bestätigt. Die Fünf-Zentner-Bombe wird noch am heutigen Montag entschärft. Das Gebiet um die Hochkampstraße wird bis 13.30 Uhr weiträumig evakuiert. Die Kurt-Schumacher-Straße muss ab 14 Uhr gesperrt werden. Die Entschärfung selbst ist um 15 Uhr vorgesehen, teilt die Stadt mit.

Von der Evakuierung sind rund 200 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. Eine Sammelstelle für evakuierte Anwohner ist in der Gymnastik- und Turnhalle des Schalker Gymnasiums, Liboriusstraße 103, eingerichtet. In der Sammelstelle muss zum Schutz vor dem Corona-Virus eine FFP2-Maske getragen werden.

Die Leitstelle des Ordnungsamtes (Tel.: 169-3000) steht für Fragen zur Verfügung.