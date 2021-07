Das Fürstenbergstadion in Gelsenkirchen-Horst: Hier wird am kommenden Dienstag eine Bombe entschärft.

Weltkriegsbombe Bombe in Gelsenkirchen-Horst wird am Dienstag entschärft

Gelsenkirchen-Horst. Am Dienstag wird in Gelsenkirchen-Horst eine Bombe entschärft, 2200 Anwohner müssen ihre Wohnung verlassen. Sie erhalten ein besonderes Angebot.

Rund 2200 Menschen aus Gelsenkirchen-Horst müssen am kommenden Dienstagnachmittag ihre Wohnung verlassen. Der Grund: Im Fürstenbergstadion wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, sie soll dann entschärft werden.

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger wurde laut Angaben der Stadt Gelsenkirchen bei der gezielten Überprüfung eines Verdachts in dem Stadion an der Fischerstraße gefunden. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes sollen die Bombe am Dienstag, 27. Juli, gegen 14 Uhr unschädlich machen.

Stadt Gelsenkirchen lädt Anwohner zur Corona-Impfung ein

Dieser Bereich wird am kommenden Dienstag evakuiert. Foto: Stadt Gelsenkirchen

Aus diesem Grund müssen Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 250 Metern ihre Häuser verlassen. Der Bereich wird am Dienstag bis 12.30 Uhr evakuiert. Betroffen sind etwa 2200 Personen. Zahlreiche Straßen und Zuwegungen im Umkreis werden gesperrt, darunter die Harthorststraße, die Devesestraße und die Fischerstraße.

Den betroffenen Anwohnern stehen die Grundschule am Schloss Horst, Turfstraße 19, und die Grundschule Sandstraße, Sandstraße 12, zur Verfügung. Die Leitstelle des Referats Sicherheit und Ordnung steht für Fragen von Anwohnerinnen und Anwohnern unter 0209 169-3000 bereit. Wer körperlich eingeschränkt ist und Hilfe benötigt, kann sich an 0209 19-222 wenden.

Zusätzlich wird an diesem Tag von 9 bis 16 Uhr an der Grundschule am Schloss Horst das mobile Impfzentrum des Deutschen Roten Kreuzes („Impfbus“) im Einsatz sein, so dass alle Anwohnerinnen und Anwohner die Zeit der Evakuierung für eine Coronaschutzimpfung nutzen können. Das Impfangebot steht aber darüber hinaus allen Interessierten offen.

