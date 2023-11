Bombenentschärfung Bombe in Gelsenkirchen-Scholven erfolgreich entschärft

Gelsenkirchen. Rund 650 Menschen sind betroffen: In Gelsenkirchen ist am Montag eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Entschärfung begann verspätet.

In Gelsenkirchen-Scholven ist am Montag eine amerikanische Fünf-Zentner-Fliegerbombe freigelegt worden. Die Bombe musste – wie in solchen Fällen vorgeschrieben – unverzüglich entschärft werden.

Im 300 Meter großen Evakuierungsbereich rund um den Strauchweg leben rund 650 Menschen. Bis 17 Uhr musste der Bereich verlassen werden. Wie die Stadt gegen 17.20 Uhr auf Nachfrage mitteilte, konnte die Evakuierung allerdings nicht bis 17 Uhr abgeschlossen werden, unter anderem weil noch einige Krankentransporte unterwegs waren.

Fliegerbombe in Gelsenkirchen-Scholven: Entschärfung gegen 18 Uhr geplant

Im Zuge der Entschärfung wurden einige wenige Straßen und Zuwegungen gesperrt. Die Entschärfung begann um 18.42 Uhr, um 19.20 Uhr meldete die Stadt Vollzug.

