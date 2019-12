Bombe Bombe in Gelsenkirchen gefunden: Entschärfung am Mittwoch

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Vermutlicher Bombenfund in Gelsenkirchen: Der Blindgänger wird am Mittwoch entschärft. Was die Bürger jetzt wissen müssen.

Im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke-Hüllen ist wohl ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wird aller Voraussicht nach am morgigen Mittwoch entschärft. Etwa 4000 Menschen müssen dann evakuiert werden. Das Besondere: Die 500 Kilogramm schwere Bombe liegt an der Freytagstraße im Grundwasser – sowohl die Rettungsstation als auch die gegenüber liegende Polizeiwache Süd müssen komplett geräumt werden.

Das wichtigste in Kürze

Fundstelle: Freytagstraße in Bulmke-Hüllen

Anlaufstelle für Anwohner: Turnhalle des Friedrich-Gauß-Gymnasiums, Hammerschmidtstraße

Info: 0209 169 3000

So wird die Entschärfung der Bombe laufen:

An der Freytagstraße in Bulmke-Hüllen wird am morgigen Mittwochvormittag aller Voraussicht nach eine 10-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, wird das Gebiet um den Wildenbruchplatz bis 12 Uhr weiträumig evakuiert. Die Entschärfung selbst ist um 14 Uhr vorgesehen. Eine Grafik des zu evakuierenden Gebietes folgt in Kürze.

Sammelstelle für Anwohner, Info-Telefon eingerichtet

Zudem befinden sich neben der Feuerwache 1 und dem Polizeirevier Süd, viele Betriebe und einige städtische Dienststellen im Gefahrenbereich und müssten im Falle einer Entschärfung ebenfalls evakuiert werden. Der Bereich muss dann bis 12 Uhr verlassen sein. Im Zuge der Entschärfung würden zudem zahlreiche Straßen und Zuwegungen gesperrt. Auch der Bahnverkehr sowie der Öffentliche Nahverkehr sind während des Entschärfungszeitraums betroffen. Eine Sammelstelle für evakuierte Anwohner wird in der Turnhalle des Friedrich-Gauß-Gymnasiums eingerichtet: Hammerschmidtstraße 13, 45888 Gelsenkirchen. Die Leitstelle des Ordnungsamtes (0209 169 3000) wird für Fragen von Anwohnern zur Verfügung stehen.

GeKita und Straßen.NRW nicht erreichbar

Im Evakuierungsgebiet liegen auch die Dienststellen von GeKita und Straßen NRW. Diese sind im Falle einer Evakuierung ab 11 Uhr nicht mehr erreichbar. Die Zulassungsstelle liegt außerhalb des Bereichs. Allerdings kann der Parkplatz der Zulassungsstelle ab 11 Uhr nicht mehr genutzt werden, da die Zuwegungen gesperrt werden.

Betriebshof Gelsendienste wird geräumt

Aufgrund der Bombenentschärfung muss auch der Betriebshof von Gelsendienste an der Wickingstraße geräumt werden. Der Wertstoffhof Süd wird daher am Mittwoch bereits um 12 Uhr schließen. Als Ausweichmöglichkeit steht allen Anlieferern bis 18 Uhr der Wertstoffhof Nord an der Adenauerallee 115 zur Verfügung. Die Kundeninfo und das Friedhofsbüro an der Wickingstraße 25a sind ab 12 Uhr nicht mehr erreichbar.

Müllabfuhr startet früher

Die Abfallsammlung startet am Mittwochmorgen bereits um 6 Uhr. Falls Behälter nicht geleert oder Sperrmüll bzw. Elektrogroßgeräte nicht abgeholt werden können, wird Gelsendienste dies in den Folgetagen nachholen. Der Betriebsausschuss Gelsendienste wird am Mittwoch in das Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, verlegt. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 16 Uhr im Ratssaal. Sollte sich der Verdachtsfall einer Fliegerbombe am morgigen Vormittag nicht bestätigen, informiert die Stadt Gelsenkirchen über die städtische Internetseite, Facebook und Twitter.

