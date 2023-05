Bombe in Gelsenkirchen entdeckt - 7200 Anwohner betroffen

In Gelsenkirchen wird am Donnerstag eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Tausende Anwohner sind betroffen.

Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen bereitet eine große Evakuierungsaktion vor. Die Entschärfung einer Fliegerbombe am Donnerstag ist für 14 Uhr geplant.

Wegen der Entschärfung einer amerikanischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg werden am Donnerstag, 11. Mai, in Bulmke-Hüllen rund 7200 Anwohner ihre Wohnungen räumen müssen. Der zehn Zentner schwere Blindgänger sei bei Bauarbeiten am Sellmannsbach freigelegt worden, teilte die Stadt am Mittwochabend mit.

Gelsenkirchen: Entschärfung der Bombe um 14 Uhr

Ein Bereich von rund 600 Metern um den Fundort herum muss evakuiert werden. Davon sind rund 7200 Anwohner betroffen. Das Gebiet muss bis 12.30 Uhr geräumt werden. Die Entschärfung ist für 14 Uhr geplant. Alle sich im Bereich befindenden Schulen und Kindertagesstätten werden ebenfalls evakuiert und geschlossen. Wann der betroffene Bereich wieder betreten werden kann, kann derzeit nicht eingeschätzt werden, heißt es in einer ersten Information der Stadt Gelsenkirchen. Über die Aufhebung der Absperrmaßnahme werde vor Ort und über die Medien informiert.

Der grüne Bereich muss am Donnerstag bis 12.30 Uhr evakuiert werden. Um 14 Uhr soll die Bombe entschärft werden. Foto: Stadt Gelsenkirchen

Für Personen, die keine Möglichkeit haben, sich bei Freunden oder Verwandten außerhalb des Gefahrenbereiches aufzuhalten, stehen im Ricarda-Huch-Gymnasium an der Schultestraße 50 Räumlichkeiten zur Verfügung. Nachbarn werden gebeten hör- und sehbehinderte Personen zu informieren. Körperlich eingeschränkte oder bettlägerige Personen sollten sich für den Transport mit einem Hilfsdienst unter 0209 19 222 melden. Für Fragen steht der Kommunale Ordnungsdienst unter der 0209 169 3000 zur Verfügung.

