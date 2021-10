Bombe in Gelsenkirchen-Buer gefunden – Evakuierung möglich

Bei Bauarbeiten an einer Bahnstrecke wurde in Gelsenkirchen-Buer eine Bombe gefunden.

Gelsenkirchen-Buer. Bei Bauarbeiten an einer Bahnlinie in Gelsenkirchen-Buer ist eine Bombe gefunden worden. Eventuell muss am Donnerstag evakuiert werden.

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist jetzt bei Bauarbeiten an einer Bahnlinie in Gelsenkirchen-Buer in Höhe der Gräffstraße gefunden worden. Am Donnerstagmorgen entscheidet sich, ob sie entschärft werden muss – und welche Folgen das für die Anwohner hat.

Das hänge davon ab, ob die Bombe über einen Zünder verfügt, erläuterte Martin Schulmann, Sprecher der Stadt Gelsenkirchen. Sollte das nicht der Fall sein, könne der Sprengkörper relativ unkompliziert abtransportiert und später unschädlich gemacht werden, so Schulmann. Ist allerdings ein Zünder vorhanden, müsste die Bombe von einem Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes vor Ort entschärft werden: Dann müsste die Gegend im Umkreis um den Fund evakuiert werden.

So viele Menschen in Gelsenkirchen-Buer wären betroffen

Anwohner in dem betroffenen Gebiet wurden noch am Mittwochabend von Mitarbeitern der Stadt Gelsenkirchen per Flugblatt über die Situation informiert. In dem Areal rund um den alten Bahnhof Buer-Nord leben etwa 1100 Menschen, so Schulmann, die dann ihre Wohnungen verlassen müssten. Für sie stünde dann für die Zeit der Aktion eine Notunterkunft in der Realschule an der Mühlenstraße zur Verfügung.

Ob evakuiert werden muss, entscheide sich am Donnerstagvormittag – die Stadt informiert dann über ihre Kanäle, auch auf waz.de/gelsenkirchen wird über den aktuellen Stand berichtet. Die Entschärfung würde dann gegen 14 Uhr erfolgen, ab ca. 12 Uhr würde evakuiert.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen