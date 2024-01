Diese Fahrplanänderung gibt es ab 8. Januar in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen ÖPNV-Kunden, aufgepasst: Die Bogestra nimmt ab 8. Januar Fahrplanänderungen vor. Diese Buslinien in Gelsenkirchen sind betroffen.

Der nächste Fahrplanwechsel der Bogestra tritt an diesem Montag, 8. Januar, in Kraft. Für Gelsenkirchen sind laut Unternehmenssprecher Christoph Kollmann aber nur einige wenige Änderungen geplant. Die beiden Straßenbahnlinien 301 und 302 seien gar nicht betroffen. Punktuelle Anpassungen gebe es aber auf einigen Buslinien - immer mit dem Ziel, Anschlüsse und Umsteigesituationen für die Fahrgäste zu verbessern. Anbei ein Überblick über alle Neuerungen.

SB 36

Für den SB 36 haben die Bogestra und die Vestische laut Kollmann „ein neues Fahrzeitprofil entwickelt“. Dieses ermöglicht, auf der Gemeinschaftslinie entstandene Verspätungen besser auszugleichen. In der Vergangenheit waren die Busse oft unpünktlich, weil sie vor allem auf Gladbecker Stadtgebiet durch viele verkehrsberuhigte Bereiche fahren müssen. Außerdem handelt es sich um eine der längsten Buslinien. Und gerade zu Stoßzeiten, wenn viele Pendler mit dem Auto unterwegs sind, stehen die Busse oft mit im Stau. Aus diesem Grund seien die Abfahrtszeiten der Linie SB 36 auf allen Fahrten um bis zu zehn Minuten angepasst worden.

Buslinie 383

In Verbindung mit den Änderungen beim SB 36 wurden auch bei der Linie 383 die Abfahrtszeiten wesentlich verändert. Es gibt Änderungen um bis zu zehn Minuten an allen Tagen. Dadurch soll die Pünktlichkeit der Linie weiter verbessert werden. Außerdem startet ab 8. Januar von montags bis freitags auf dieser Linie die erste Fahrt von der Neuhüller Straße in Richtung Gelsenkirchen Hauptbahnhof bereits um 4.41 Uhr - und damit früher als bisher.

Linie 399, NE 10 und E 99

Bei den Linien 399, dem Nacht-Express NE 10 und dem Einsatzwagen E 99 in Richtung Westfälische Hochschule kommt es laut Bogestra „nur zu geringfügigen Anpassungen“. Beim 399er gebe es bei zwei Fahrten am Morgen ab Buer Rathaus veränderte Abfahrtzeiten. Beim NE 10 ändert sich die Abfahrtszeit an der Haltestelle Gelsenkirchen Hauptbahnhof in Richtung Buer Rathaus. Und der E 99 startet ab 8. Januar um 7.42 Uhr statt wie bisher um 7.39 Uhr am Hauptbahnhof.

Bussteigänderungen

Aufgrund der oben genannten Maßnahmen zum Fahrplanwechsel fahren einige Buslinien künftig von anderen Bussteigen ab. So etwa die Linien 381 und 382 in Richtung Resse und Trinenkamp, die nun am Hauptbahnhof an Bussteig zwei starten werden. Die Linien 382 und 388 in Richtung Aldenhofstraße und Marienhospital starten von Steig sechs und die Linien 348 und 383 in Richtung Bulmke-Hüllen und Horst von Bussteig eins und fünf. Außerdem fahren die Nachtexpress-Linien NE 10, NE 11, NE 12 und NE 14 ab dem 8. Januar von denselben Bussteigen ab wie die regulären Linien mit gleichen Fahrtrichtungen.

Veränderte Nummerierung

Aufgrund von Vorgaben des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) fahren die Einsatzwagen ab 8. Januar mit einer veränderten Nummerierung. Informationen zu der Neunummerierung sind bereits jetzt auf der Internetseite www.bogestra.de zu finden. Grundsätzlich können die Einsatzwagenfahrten bereits im Vorfeld auf digitalem Wege wie über die elektronische Fahrplanauskunft oder die „Muttis eTarif“-App abgerufen werden.

Änderungen stehen im Netz

Alle ab dem 8. Januar geltenden Verbindungen sind bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet eingearbeitet oder können auch schon über die Bogestra-App „Muttis eTarif“ abgerufen werden. In gedruckter Form gibt es die Fahrpläne als Linienhefte in allen Kunden-Centern. Sie sind als PDF-Dokument auch auf www.bogestra.de im Bereich Linienfahrpläne abrufbar. Für alle weiteren Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten können Kunden rund um die Uhr die kostenlose Service-Nummer 0800 650 40 30 anrufen.

