Bogestra: Neuer Fotokalender zeigt alte Straßenbahn-Motive

Gelsenkirchen. Bogestra hat ihren neuen Straßenbahn-Fotokalender für 2024 veröffentlicht. Veränderungen an Fahrzeugen und Strecken werden deutlich sichtbar.

„Über 50 Jahre zwischen Straßen- und Stadtbahn“ – so lautet das Motto des Straßenbahn-Fotokalenders 2024, den die Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft Bogestra herausgebracht hat. Für jeden Monat des kommenden Jahres lädt er ein, interessante Perspektiven des Bogestra-Gebiets und der dort verkehrenden Bahnen zu entdecken.

Eindrucksvolle Momentaufnahmen und ein Stück Stadtgeschichte

Durch die Fotografien werden aber nicht nur Entwicklungen bei Fahrzeugen und Strecken deutlich. Durch die Veränderungen, die sich entlang der Strecken zeigen, stellen sie auch eindrucksvolle Momentaufnahmen einer teilweise längst vergangenen Zeit dar. Auch in diesem Jahr ist deshalb wieder garantiert, dass viele der Fotos nicht nur bei Straßenbahnfreundinnen und -freunden große und kleine Erinnerungen hervorrufen werden.

Der Fotokalender ist ab sofort in den Kunden-Centern der Bogestra zum Preis von 11,90 Euro erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in Erhaltung der historischen Fahrzeuge. Auf Wunsch wird der Kalender auch innerhalb Deutschlands per Post versendet. Zusätzliche Versandpauschale: 6,95 Euro. Interessierte melden sich per E-Mail an: shop@vhag-bogestra.de.

